Примеры факторов риска для проблем со здоровьем
Категория
Факторы риска
Несбалансированная диета, потребление нездоровой пищи
Генетические характеристики, которые повышают вероятность развития конкретного заболевания, например, заболевания сердца, рака толстой кишки, рака молочной железы, рака шейки матки, диабета, психических расстройств или расстройств, связанных с злоупотреблением психоактивными веществами
Стрессовые ситуации, например:
Сидячий образ жизни (нехватка физических нагрузок)
Физическое окружение
Неспособность поддерживать безопасную среду, например, следующими способами:
Расовое происхождение и пол
Мужчины: Более высокий риск инфаркта миокарда, чем у женщин
Мужчины и женщины негроидной расы: Более высокий риск повышенного артериального давления, чем у белых мужчин и женщин
Социальная среда
Криминальная обстановка в окрестности
Домашнее насилие
Сексуальное поведение с высокой степенью риска (например, наличие нескольких партнеров или неиспользование презервативов).
Трудности в общении с другими людьми
Структурный расизм
Курение сигарет, сигар или трубки
Жевание табака
Употребление запрещенных наркотиков
Злоупотребление алкоголем или рецептурными препаратами
Невыполнение всех рекомендованных вакцинаций
Масса тела, превышающая рекомендованную для роста и пола, особенно на 20 % или более
Рабочие условия
Работа с потенциально токсичными материалами (например, асбестом или ионизирующим излучением), механизмами, механизированными инструментами, сельскохозяйственным оборудованием или другими потенциально опасными предметами.