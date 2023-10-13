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Примеры факторов риска для проблем со здоровьем

Категория

Факторы риска

Диета

Несбалансированная диета, потребление нездоровой пищи

Генетика

Генетические характеристики, которые повышают вероятность развития конкретного заболевания, например, заболевания сердца, рака толстой кишки, рака молочной железы, рака шейки матки, диабета, психических расстройств или расстройств, связанных с злоупотреблением психоактивными веществами

Психическое здоровье

Стрессовые ситуации, например:

  • Новая работа

  • Трудности на работе

  • Смерть любимого человека

  • Нехватка сна

  • Вступление в брак или развод

Физическая нагрузка

Сидячий образ жизни (нехватка физических нагрузок)

Физическое окружение

Неспособность поддерживать безопасную среду, например, следующими способами:

  • Для всех людей: хранение оружия в незащищенном месте, неиспользование велосипедных шлемов и ремней безопасности, отсутствие дома действующих детекторов дыма и огнетушителей, невыполнение требований периодической проверки и очистки систем обогрева дома и каминов.

  • Для детей: неиспользование детских автомобильных кресел безопасности, велосипедных шлемов, огнестойкого постельного белья, оконных решеток и кресельных защитных устройств, отсутствие оценки дома на наличие краски с содержанием свинца и, при необходимости, ее удаления, если применимо, небезопасное хранение лекарственных препаратов и токсических веществ.

  • Для пожилых людей: Неустранение источников опасности, которые могут вызвать падения (например, незакрепленные напольные коврики и неяркое освещение)

Расовое происхождение и пол

Мужчины: Более высокий риск инфаркта миокарда, чем у женщин

Мужчины и женщины негроидной расы: Более высокий риск повышенного артериального давления, чем у белых мужчин и женщин

Социальная среда

Криминальная обстановка в окрестности

Домашнее насилие

Сексуальное поведение с высокой степенью риска (например, наличие нескольких партнеров или неиспользование презервативов).

Трудности в общении с другими людьми

Структурный расизм

употребление психоактивных веществ.

Курение сигарет, сигар или трубки

Жевание табака

Употребление запрещенных наркотиков

Злоупотребление алкоголем или рецептурными препаратами

Вакцинации

Невыполнение всех рекомендованных вакцинаций

Масса тела

Масса тела, превышающая рекомендованную для роста и пола, особенно на 20 % или более

Рабочие условия

Работа с потенциально токсичными материалами (например, асбестом или ионизирующим излучением), механизмами, механизированными инструментами, сельскохозяйственным оборудованием или другими потенциально опасными предметами.

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