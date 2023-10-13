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Признаки СДВГ

Для постановки диагноза синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) не требуется присутствие всех признаков одновременно. Однако для постановки диагноза всегда должны присутствовать 6 или более признаков невнимательности или гиперактивности и импульсивности (или 6 из каждой группы для диагностики комбинированного типа СДВГ). Признаки должны проявляться в двух или более ситуациях (например, дома и в школе) и мешать социальному функционированию или обучению.

Признаки невнимательности:

  • Ребенок часто не уделяет должного внимания деталям

  • У ребенка наблюдаются проблемы с удержанием внимания во время работы и игры

  • Ребенок не слушает, когда обращаются непосредственно к нему

  • Ребенок часто не следует данным ему указаниям и не доводит выполнение задач до конца

  • Ребенок часто испытывает трудности при организации задач и действий

  • Ребенок часто избегает, не стремится или выражает нежелание участвовать в выполнении задач, требующих продолжительных умственных усилий

  • Ребенок часто теряет вещи

  • Ребенок легко отвлекается на внешние стимулы

  • Ребенок часто забывает о тех или иных вещах

Признаки гиперактивности и импульсивности:

  • Ребенок часто вертит руками или ногами либо демонстрирует неусидчивость

  • Ребенок часто встает с места в классе и других местах

  • Ребенок часто бегает взад и вперед или пытается куда-то вскарабкаться

  • Ребенку с трудом удается спокойно играть или проводить свободное время

  • Ребенок часто куда-то спешит или ведет себя так, будто у него внутри «работает мотор»

  • Ребенок часто слишком много говорит

  • Ребенок часто выкрикивает ответы еще до того, как вопрос будет озвучен до конца

  • Ребенок часто с трудом дожидается своей очереди

  • Ребенок часто мешает другим или перебивает их

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