Признаки СДВГ
Для постановки диагноза синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) не требуется присутствие всех признаков одновременно. Однако для постановки диагноза всегда должны присутствовать 6 или более признаков невнимательности или гиперактивности и импульсивности (или 6 из каждой группы для диагностики комбинированного типа СДВГ). Признаки должны проявляться в двух или более ситуациях (например, дома и в школе) и мешать социальному функционированию или обучению.
Признаки невнимательности:
Признаки гиперактивности и импульсивности: