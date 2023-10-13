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Приблизительное количество необходимых калорий в зависимости от возраста*, пола, уровня активности†

через сексуальные контакты;

Сидячий образ жизни

Активный образ жизни

Маленькие дети (в возрасте от 2 до 6 лет)

Мальчики

1000–1400

1000–1800

Девочки

1000–1200

1000–1600

Дети старшего возраста и подростки (в возрасте от 7 до 18 лет)

Мальчики

1400–2400

1600–3200

Девочки

1200–1800

1600–2400

Взрослые (в возрасте от 19 до 60 лет)

Мужчины

2200–2600

2400–3000

Женщины

1600–2000

1800–2400

Взрослые (в возрасте от 61 года и старше)

Мужчины

2200–2600

Женщины

1800–2000

* Количество необходимых калорий увеличивается с увеличением возраста людей до возраста 20 лет. После 20 лет количество необходимых калорий начинает снижаться.

† Чем активнее человек, тем выше число необходимых калорий.

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