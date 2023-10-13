Приблизительное количество необходимых калорий в зависимости от возраста*, пола, уровня активности†
через сексуальные контакты;
Сидячий образ жизни
Активный образ жизни†
Маленькие дети (в возрасте от 2 до 6 лет)
Мальчики
1000–1400
1000–1800
Девочки
1000–1200
1000–1600
Дети старшего возраста и подростки (в возрасте от 7 до 18 лет)
Мальчики
1400–2400
1600–3200
Девочки
1200–1800
1600–2400
Взрослые (в возрасте от 19 до 60 лет)
Мужчины
2200–2600
2400–3000
Женщины
1600–2000
1800–2400
Взрослые (в возрасте от 61 года и старше)
Мужчины
2200–2600
Женщины
1800–2000
* Количество необходимых калорий увеличивается с увеличением возраста людей до возраста 20 лет. После 20 лет количество необходимых калорий начинает снижаться.
† Чем активнее человек, тем выше число необходимых калорий.