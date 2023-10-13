Препараты, применяемые для предотвращения или лечения запоров
Средство
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Объемообразующие препараты (клетчатка)*
Отруби
Вздутие, газоотделение (метеоризм) и плохое всасывание железа и кальция
Объемообразующие препараты обычно применяют для предотвращения или контроля хронических запоров.
Поликарбофил
Вздутие и метеоризм
Метилцеллюлоза
Меньшее вздутие, чем при применении других препаратов, содержащих клетчатку
Подорожник
Вздутие и метеоризм
Размягчители кала
Докузат
—
Смягчающие слабительные средства могут применяться для лечения запоров и часто используются, чтобы помочь предотвратить запор.
Докузат неэффективен для лечения сильных запоров.
Глицерин
Раздражение прямой кишки
Минеральное масло
Воспаление легких, вызванное жирами в легких (липоидная пневмония), низкая абсорбция жирорастворимых витаминов, обезвоживание и потеря контроля над дефекацией (недержание кала)
Осмотические средства
Лактулоза
Колики в животе и вздутие живота
Осмотические средства более эффективны для лечения запоров, чем для их предотвращения.
Магниевые соли (магния гидроокись и магния цитрат)
Избыток магния в организме (магниевая токсичность), обезвоживание, колики в животе и недержание кала
Полиэтиленгликоль
Недержание кала (связанное с дозировкой)
Натрия фосфат
Редкие случаи внезапной почечной недостаточности
Сорбит
Колики в животе и вздутие живота
Стимулирующие слабительные
Антрахиноны (обнаружены в сенне, крушине и касторовом масле)
Колики в животе и обезвоживание
Если существует вероятность непроходимости кишечника, стимулирующие слабительные не применяют.
Длительное применение может привести к повреждению толстой кишки.
Бисакодил
Недержание кала, низкий уровень калия в крови (гипокалиемия), брюшные колики и ректальное жжение при ежедневном применении в виде суппозиториев
Линаклотид†
Колики в животе, вздутие живота
Это слабительное не используется у детей в возрасте до 2 лет и у людей, у которых диагностирована или подозревается непроходимость (закупорка) кишечника.
Любипростон†
Тошнота, особенно когда слабительное принимают натощак, и головная боль
Любипростон можно применять для лечения хронических запоров. Он доступен для долгосрочного применения.
Плеканатид †
Головокружение, инфекция мочевыводящих путей (нечасто)
Прукалоприд †
Головная боль, боль в животе, повышенный риск депрессии и суицидального поведения
Тенапанор†
Тяжелая диарея, обезвоживание, вздутие живота, метеоризм и головокружение
Антагонисты мю-опиоидных рецепторов
Алвимопан
Боль в животе, диарея, тошнота, рвота и головная боль
Эти препараты используются для лечения запоров, вызванных опиоидами.
Людям, у которых диагностирована или подозревается непроходимость (закупорка) кишечника, нельзя принимать эти препараты.
Метилналтрексон
Налдемедин
Налоксегол
Клизмы
Удержание минерального масла или оливкового масла
Недержание кала
В редких случаях, при введении клизмы с применением силы, в ходе процедуры может быть повреждена прямая кишка.
Водопроводная вода
Гиперволемия при всасывании большого количества воды
Фосфат
Высокие уровни фосфата в крови (гиперфосфатемия)
Мыльная вода
спазмы.
* Дозу добавок, содержащих клетчатку, следует в течение нескольких недель постепенно увеличивать до рекомендуемой дозы.
† Это слабительное доступно только по рецепту.