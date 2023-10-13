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Препараты, применяемые для предотвращения или лечения запоров

Средство

Некоторые побочные эффекты

Комментарии

Объемообразующие препараты (клетчатка)*

Отруби

Вздутие, газоотделение (метеоризм) и плохое всасывание железа и кальция

Объемообразующие препараты обычно применяют для предотвращения или контроля хронических запоров.

Поликарбофил

Вздутие и метеоризм

Метилцеллюлоза

Меньшее вздутие, чем при применении других препаратов, содержащих клетчатку

Подорожник

Вздутие и метеоризм

Размягчители кала

Докузат

Смягчающие слабительные средства могут применяться для лечения запоров и часто используются, чтобы помочь предотвратить запор.

Докузат неэффективен для лечения сильных запоров.

Глицерин

Раздражение прямой кишки

Минеральное масло

Воспаление легких, вызванное жирами в легких (липоидная пневмония), низкая абсорбция жирорастворимых витаминов, обезвоживание и потеря контроля над дефекацией (недержание кала)

Осмотические средства

Лактулоза

Колики в животе и вздутие живота

Осмотические средства более эффективны для лечения запоров, чем для их предотвращения.

Магниевые соли (магния гидроокись и магния цитрат)

Избыток магния в организме (магниевая токсичность), обезвоживание, колики в животе и недержание кала

Полиэтиленгликоль

Недержание кала (связанное с дозировкой)

Натрия фосфат

Редкие случаи внезапной почечной недостаточности

Сорбит

Колики в животе и вздутие живота

Стимулирующие слабительные

Антрахиноны (обнаружены в сенне, крушине и касторовом масле)

Колики в животе и обезвоживание

Если существует вероятность непроходимости кишечника, стимулирующие слабительные не применяют.

Длительное применение может привести к повреждению толстой кишки.

Бисакодил

Недержание кала, низкий уровень калия в крови (гипокалиемия), брюшные колики и ректальное жжение при ежедневном применении в виде суппозиториев

Линаклотид†

Колики в животе, вздутие живота

Это слабительное не используется у детей в возрасте до 2 лет и у людей, у которых диагностирована или подозревается непроходимость (закупорка) кишечника.

Любипростон†

Тошнота, особенно когда слабительное принимают натощак, и головная боль

Любипростон можно применять для лечения хронических запоров. Он доступен для долгосрочного применения.

Плеканатид †

Головокружение, инфекция мочевыводящих путей (нечасто)

Прукалоприд †

Головная боль, боль в животе, повышенный риск депрессии и суицидального поведения

Тенапанор†

Тяжелая диарея, обезвоживание, вздутие живота, метеоризм и головокружение

Антагонисты мю-опиоидных рецепторов

Алвимопан

Боль в животе, диарея, тошнота, рвота и головная боль

Эти препараты используются для лечения запоров, вызванных опиоидами.

Людям, у которых диагностирована или подозревается непроходимость (закупорка) кишечника, нельзя принимать эти препараты.

Метилналтрексон

Налдемедин

Налоксегол

Клизмы

Удержание минерального масла или оливкового масла

Недержание кала

В редких случаях, при введении клизмы с применением силы, в ходе процедуры может быть повреждена прямая кишка.

Водопроводная вода

Гиперволемия при всасывании большого количества воды

Фосфат

Высокие уровни фосфата в крови (гиперфосфатемия)

Мыльная вода

спазмы.

* Дозу добавок, содержащих клетчатку, следует в течение нескольких недель постепенно увеличивать до рекомендуемой дозы.

† Это слабительное доступно только по рецепту.

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