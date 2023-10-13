Препараты, применяемые для лечения подагры
Препарат
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Все НПВП (такие как аспирин, ибупрофен, напроксен)
Расстройство желудка
Кровотечение
Снижение функции почек
Высокие уровни калия
Задержка натрия и калия
Иногда отек или повышенное артериальное давление
Применяется для лечения острых обострений (внезапных приступов) или для профилактики обострений
Следует избегать у людей с заболеванием почек или у людей, принимающих антикоагулянты
Противоподагрические препараты
Колхицин
Расстройство желудка и диарея
Подавляет образование клеток крови в костном мозге (наблюдается крайне редко при соблюдении требований к приему препарата)
Боль и слабость в мышцах (нечасто)
Взаимодействие со многими другими препаратами, изредка с развитием тяжелых побочных эффектов
Используется для профилактики и лечения обострений
При болезни почек следует избегать или снижать дозу
Кортикостероиды
Преднизон (для перорального приема)
Задержка натрия с развитием отёка или повышение артериального давления
Повышенный уровень сахара в крови
Многочисленные побочные эффекты при продолжительном приеме
Используется для лечения острых обострений
Преднизолона тебутат или триамцинолона гексацетонид (в виде инъекции)
боль;
Дискомфорт
Инфекция (редко)
Вводят в сустав, если поражение охватывает только один или два сустава
Препараты для ускоренного выведения мочевой кислоты (стимулируют ее выделение с мочой)
Пробенецид
Сыпь (редко)
Тошнота (редко)
Рвота (редко)
камни в почках;
Возможно продолжительное применение для снижения уровней мочевой кислоты в крови и профилактики обострений
Препараты, блокирующие образование мочевой кислоты
Аллопуринол
Расстройство желудка
Сыпь (которая редко бывает очень серьезной)
Снижение числа лейкоцитов
Поражение печени (редко)
Возможно продолжительное применение для снижения уровней мочевой кислоты в крови с целью профилактики обострений и выведения кристаллов из организма или камней из почек
Фебуксостат
Тошнота
сыпь;
Особенно полезен у людей, которые не могут принимать аллопуринол, или у людей, у которых уровень мочевой кислоты в крови недостаточно снижается высокими дозами аллопуринола
Пеглотиказа
Высокий риск мобилизационного обострения (особенно при использовании в первый раз)
Аллергические реакции при в/в инфузиях
Используется для быстрого растворения отложений мочевой кислоты у людей с тяжелой подагрой продолжительностью несколько месяцев