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Предупреждение самоубийств: Национальная линия помощи для профилактики самоубийств

Люди, планирующие вот-вот совершить самоубийство, находятся в кризисной ситуации. Lifeline Chat & Text (набрать или отправить текстовое сообщение на номер 988) — это горячая линия по профилактике самоубийств, предоставляющая кризисное вмешательство на всей территории Соединенных Штатов Америки. В центрах по профилактике самоубийств работают специально обученные сотрудники и волонтеры.

Когда потенциально склонные к совершению самоубийства, звонят на горячую линию, обученный консультант может предпринять любое или все из перечисленных ниже действий:

  • Постараться установить располагающий контакт

  • Завязать беседу, которая позволяет человеку почувствовать себя услышанным и перейти от взвинченного эмоционального состояния к спокойному, в котором можно вернуться к гибким стратегиям преодоления трудностей

  • Предложить конструктивную помощь в решении проблемы, которая привела к кризису, и поощрить к принятию позитивных мер для ее решения

  • Предоставить ресурсы в сфере психического здоровья для последующего ознакомления

  • Организовать экстренную личную профессиональную помощь специалиста звонящему, но только в случае необходимости

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