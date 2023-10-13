Предупреждение самоубийств: Национальная линия помощи для профилактики самоубийств
Люди, планирующие вот-вот совершить самоубийство, находятся в кризисной ситуации. Lifeline Chat & Text (набрать или отправить текстовое сообщение на номер 988) — это горячая линия по профилактике самоубийств, предоставляющая кризисное вмешательство на всей территории Соединенных Штатов Америки. В центрах по профилактике самоубийств работают специально обученные сотрудники и волонтеры.
Когда потенциально склонные к совершению самоубийства, звонят на горячую линию, обученный консультант может предпринять любое или все из перечисленных ниже действий: