После беременности и родов (послеродовой период): Когда следует обращаться к врачу
Участок
Симптомы
Возможная причина
Вагинальное кровотечение или выделения
Если кровь пропитывает гигиеническую прокладку насквозь каждый час в течение более 2 часов
Если отходят очень большие сгустки (больше мяча для гольфа)
Если выделения имеют неприятный запах
Кровотечение (кровоизлияние)
Температура
Если температура тела 38 °C или выше
Мочеиспускание
Если присутствует боль (а не просто жжение) при мочеиспускании, или у женщины очень часто возникают позывы к мочеиспусканию
Нельзя полностью опорожнить мочевой пузырь
Низ живота
Если в нижней части живота ощущается боль или дискомфорт (над лобковой зоной) спустя первые 5 дней
Инфекция матки или мочевого пузыря
Спина
Если чувствуется боль в спине или в боку прямо под ребрами, особенно если при этом наблюдается высокая температура или болезненное мочеиспускание
Инфекция почек
Молочная железа
Если в молочных железах нащупывается уплотнение после того, как прошло нагрубание
Заблокированный молочный проток
Если грудь болит, разбухла, красная, горячая или чувствительная
Настроение
Если какие-либо из перечисленных ниже симптомов присутствуют в течение более 2 недель:
Разрез после кесарева сечения
Если боль усиливается
Если этот участок становится красным, опухшим или твердым на ощупь
Если из разреза подтекает кровь или жидкость
Инфекция раны
Нога или грудная клетка
Если нога опухла или болит
Если внезапно возникает острая боль в груди или боль в груди усиливается при вдыхании
Если дыхание становится затрудненным
Общие
Если возникает головокружение, обморок или одышка
Тромб в легких
Тяжелая анемия