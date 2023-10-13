После беременности и родов (послеродовой период): возвращение тела к норме
Пораженный участок
Что происходит?
Матка
После родов матка сокращается, возвращаясь к добеременным размерам, что занимает несколько недель. Эти сокращения ощущаются как спазмы в нижней части живота, которые могут вызывать боль.
Влагалищные выделения (лохии)
В течение 3–4 дней после родов у женщины наблюдается вагинальное кровотечение с отхождением сгустков крови. Объем кровопотери должен быть таким же, как при менструации, или меньше.
Через несколько дней кровотечение ослабевает и превращается в кровянистые влагалищные выделения, которые сохраняются до 2 недель. Со временем они еще уменьшаются в объеме и светлеют. Выделения становятся бледно-коричневыми на период примерно 2 недель и в конечном итоге становятся желтовато-белыми. В целом, влагалищные выделения могут продолжаться до 6 недель после родов.
Примерно через 1–2 недели после родов у женщины может произойти обильное выделение крови из влагалища. Внутри матки в месте прикрепления плаценты формируется струп. Когда струп отрывается, из матки выходит примерно чашка крови.
Влагалище, вульва (половые губы) и промежность (кожа между вульвой и задним проходом)
После влагалищных родов (или после родовой деятельности и потуг, даже если в конечном итоге женщине сделали кесарево сечение) влагалище и окружающие ткани (вульва и промежность) обычно болезненные и отекшие. Разрывы тканей во время родов или эпизиотомия (разрез, увеличивающий отверстие влагалища с целью облегчения родов) восстанавливаются с помощью швов, что также может вызывать боль в этой области. Во время мочеиспускания в этой области может ощущаться жжение.
Отек влагалища и окружающих тканей проходит через 1–2 недели. Полное заживление разрыва или эпизиотомии занимает около 6 недель. Сексуальная активность не рекомендуется до истечения как минимум 6 недель после родов.
Некоторые женщины, особенно кормящие грудью, после родов могут испытывать сухость влагалища или боль во время полового акта. При наличии сильной или постоянной боли женщина должна обратиться к своему медицинскому работнику.
Фертильность
Женщина может забеременеть снова уже через 2 недели после родов.
Мочеиспускание
Выработка мочи после родов часто заметно увеличивается. Она обычно возвращается к норме примерно в течение 2 недель после родов.
Дефекация
Первая дефекация после родов может быть сложной, иногда с отхождением твердого кала или болью в анальной области. Иногда это происходит из-за болезненности вульвовагинальной области. Кроме того, первая дефекация может произойти на несколько дней позже, иногда из-за того, что женщина беспокоится о том, что она потужится и швы разойдутся.
Потуги во время родов или запор после родов может привести к появлению или усугублению геморроя, который может причинять боль как во время дефекации, так и в целом. Геморрой обычно проходит в течение 2–4 недель после родов.
Женщинам с кесаревым сечением или другими причинами сильной боли могут назначать опиоидные обезболивающие препараты, которые могут вызвать запор.
Молочные железы
В течение первых 2–6 дней после родов молочные железы вырабатывают молозиво — густую, обычно желтого цвета жидкость. Затем молочные железы начинают вырабатывать молоко. Когда это происходит (процесс называют «прибыванием молока»), молочные железы становятся более полными и теплыми. Молоко имеет белый цвет и более жидкую консистенцию, чем молозиво.
Живот
После родов живот женщины может первоначально выглядеть так, как будто она все еще беременна, но он постепенно уменьшается в размере в течение 6 недель по мере сокращения матки и увеличения тонуса мышц и кожи.
После родов мышечный тонус живота низкий, поскольку мышцы были растянуты, но он постепенно повышается. У некоторых женщин мышцы живота расходятся по средней линии, и между ними прощупывается щель (диастаз). Эта щель закрывается у некоторых женщин в течение от нескольких недель до месяца, но у некоторых женщин она необратима.
Тонус кожи живота может вернуться к норме, или у некоторых женщин кожа остается более дряблой, чем до беременности. Растяжки на животе не исчезают, но они могут бледнеть в течение нескольких лет, превращаясь из красных или фиолетовых в серебристые.
После кесарева сечения разрез закрывают швами, скобами или хирургическим клеем. Обычно накладывают повязку, которую через несколько дней снимают. Полное заживление разреза занимает 6 недель.
Частота сердечных сокращений
Частота сердечных сокращений, которая во время беременности увеличена, начинает уменьшаться в течение первых 24 часов и вскоре возвращается к норме.
Температура
Температура тела может незначительно повышаться в течение первых 24 часов после родов и обычно возвращается к нормальной в течение первых нескольких дней. Если у женщины температура тела повышена до 38 °C или выше и/или возникает озноб в любое время в течение первых 6 недель после родов, и особенно в течение первой недели, ей следует позвонить врачу.
У многих женщин в течение нескольких недель после родов отмечается ночная потливость. Она вызвана гормональными изменениями, особенно снижением уровня эстрогена. Однако если ночная потливость продолжается дольше 4 недель после родов, женщине следует обратиться к врачу.
Масса тела
Многие женщины не теряют вес сразу после родов, при этом в течение первых нескольких дней вес может даже увеличиться. Несмотря на то, что ребенок и плацента уже родились, матка все еще увеличена. Кроме того, вес может прибавляться из-за того, что в крови по-прежнему присутствует повышенное количество жидкости вследствие беременности, иногда из-за дополнительной внутривенной жидкости, полученной женщиной во время родов, а также из-за выработки грудного молока.
Избыток жидкости выводится из организма при мочеиспускании в течение первых 2 недель. Возвращение к весу до беременности обычно занимает от 6 до 12 месяцев при условии здорового режима питания и физических упражнений.
Волосы
Многие женщины обеспокоены выпадением волос в первые несколько недель после родов. Тем не менее, на самом деле, это выпадение избыточного количества волос, сохранившихся во время беременности. У небеременных женщин в день выпадает около 50–100 волос. Во время беременности более высокие уровни эстрогена приводят к тому, что в фазу покоя переходит меньше волосяных фолликулов (во время этой фазы волосы выпадают). Таким образом, во время беременности волосы становятся гуще, чем обычно. Однако после родов уровень эстрогена и цикл роста волос возвращаются к норме, поэтому дополнительные волосы выпадают.
Настроение
Многие женщины в первые 6 недель после родов чувствуют себя подавленными или испытывают легкую депрессию. Подавленное настроение (послеродовая хандра) обычно проходит приблизительно через 2 недели. Некоторые женщины также испытывают беспокойство за себя или ребенка. Если депрессия или тревожность сильно выражены или не проходят спустя 2 недели, или если присутствуют другие психические симптомы, женщине следует позвонить своему врачу.