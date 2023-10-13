Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Получение образца мочи путем сбора средней порции мочи

  1. Головку мужского полового члена или отверстие мочеиспускательного канала женщины очищают, как правило, при помощи небольшой салфетки, содержащей антисептическое вещество. У необрезанных мужчин необходимо оттянуть крайнюю плоть, чтобы очистить головку полового члена.

  2. Сначала следует выпустить некоторое количество мочи в унитаз для промывки мочеиспускательного канала.

  3. Затем мочеиспускание возобновляется, и образец набирают в стерильную чашку. Обычно образец собирают до момента окончания мочеиспускания (в середине процесса мочеиспускания).

По этим темам