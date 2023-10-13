Получение образца мочи путем сбора средней порции мочи
Головку мужского полового члена или отверстие мочеиспускательного канала женщины очищают, как правило, при помощи небольшой салфетки, содержащей антисептическое вещество. У необрезанных мужчин необходимо оттянуть крайнюю плоть, чтобы очистить головку полового члена.
Сначала следует выпустить некоторое количество мочи в унитаз для промывки мочеиспускательного канала.
Затем мочеиспускание возобновляется, и образец набирают в стерильную чашку. Обычно образец собирают до момента окончания мочеиспускания (в середине процесса мочеиспускания).