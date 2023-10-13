Полезные контакты для людей, отправляющихся в зарубежную поездку
Организация
Номера телефонов
Веб-сайт
Международная ассоциация медицинской помощи путешественникам (International Association for Medical Assistance to Travelers, IAMAT)
Соединенные Штаты: (716) 754-4883
Канада: (416) 652-0137
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
Соединенные Штаты: Бесплатная линия: (800) CDC-INFO (800-232-4636)
TTY (телетайп): (888) 232-6348
Информация Центров по контролю и профилактике заболеваний о малярии
Соединенные Штаты: Бесплатная линия: (800) CDC-INFO (800-232-4636)
TTY (телетайп): (888) 232-6348
Информация Центров по контролю и профилактике заболеваний об инфекции Зика при беременности
Соединенные Штаты: (866) 626-6847
Службы Государственного департамента США для граждан, находящихся за рубежом (U.S. Department of State, Overseas Citizens Services)
Из США и Канады: (888) 407-4747
Из других стран: (202) 501-4444
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Международная линия: (+41 22) 791-2111
Северная и Южная Америка (202) 974-3000