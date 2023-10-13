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Полезные контакты для людей, отправляющихся в зарубежную поездку

Организация

Номера телефонов

Веб-сайт

Международная ассоциация медицинской помощи путешественникам (International Association for Medical Assistance to Travelers, IAMAT)

Соединенные Штаты: (716) 754-4883

Канада: (416) 652-0137

http://www.iamat.org

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC)

Соединенные Штаты: Бесплатная линия: (800) CDC-INFO (800-232-4636)

TTY (телетайп): (888) 232-6348

http://www.cdc.gov/travel

Информация Центров по контролю и профилактике заболеваний о малярии

Соединенные Штаты: Бесплатная линия: (800) CDC-INFO (800-232-4636)

TTY (телетайп): (888) 232-6348

http://www.cdc.gov/malaria/

Информация Центров по контролю и профилактике заболеваний об инфекции Зика при беременности

Соединенные Штаты: (866) 626-6847

http://www.cdc.gov/zika/

Службы Государственного департамента США для граждан, находящихся за рубежом (U.S. Department of State, Overseas Citizens Services)

Из США и Канады: (888) 407-4747

Из других стран: (202) 501-4444

http://www.travel.state.gov

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

Международная линия: (+41 22) 791-2111

Северная и Южная Америка (202) 974-3000

http://www.who.int/ith/en/

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