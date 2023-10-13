Полезен ли загар?
Если отвечать коротко, то нет. Хотя загар принято считать признаком хорошего здоровья и активного, спортивного образа жизни, сам по себе загорелый цвет кожи не приносит никакой пользы и на самом деле представляет угрозу здоровью. Любое воздействие ультрафиолетом А или В (УФА или УФB) способно вызвать изменение или повреждение кожи. Длительное воздействие естественного солнечного света приводит к заметным повреждениям кожи и увеличивает риск развития рака кожи. Влияние искусственного солнечного света, используемого в соляриях, не менее вредно. УФА лампы, применяемые в студиях загара, взывают те же долгосрочные последствия, что и воздействие УФB света, в частности морщины, пятнистую пигментацию (фотостарение) и рак кожи. Проще говоря, не существует безопасного загара.
Лосьоны для искусственного загара в действительности не покрывают нашу кожу загаром, а скорее окрашивают ее. Они дают безопасную возможность придать коже загорелый вид без малейшего риска, связанного с вредным воздействием ультрафиолетовых лучей. Тем не менее, поскольку они не увеличивают выработку меланина, лосьоны для искусственного загара не обеспечивают защиту от солнца. Следовательно, во время пребывания на солнце необходимо использовать солнцезащитные средства. Результаты использования лосьонов для искусственного загара могут варьироваться в зависимости от типа кожи конкретного человека, химического состава того или иного лосьона и способа его применения.