* Показатель материнской смертности — это число женщин, умирающих от причин, связанных с беременностью, во время беременности или в течение 42 дней после окончания беременности, на 100 000 живорожденных детей. В 2020 г. показатели варьировались от 2 (Польша) до 1223 (Южный Судан) на 100 000 живорожденных новорожденных (страны не показаны).

Источник: Тенденции материнской смертности с 2000 по 2020 гг.: Оценки ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирного банка и отдела народонаселения ДЭСВ ООН. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2023 г.