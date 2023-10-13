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Показатели материнской смертности в отдельных странах, 2020 г.

Страна

Показатели материнской смертности*

Австралия

3

Канада

11

Китай

23

Германия

4

Греция

8

Израиль

3

Япония

4

Мексика

59

Нидерланды

4

Новая Зеландия

7

Польша

2

Пуэрто-Рико

34

Катар

8

Российская Федерация

14

Испания

3

Швеция

5

Швейцария

7

Турция

17

Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

10

Соединенные Штаты Америки

21

* Показатель материнской смертности — это число женщин, умирающих от причин, связанных с беременностью, во время беременности или в течение 42 дней после окончания беременности, на 100 000 живорожденных детей. В 2020 г. показатели варьировались от 2 (Польша) до 1223 (Южный Судан) на 100 000 живорожденных новорожденных (страны не показаны).

Источник: Тенденции материнской смертности с 2000 по 2020 гг.: Оценки ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирного банка и отдела народонаселения ДЭСВ ООН. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2023 г.

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