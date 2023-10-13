Показатели материнской смертности в отдельных странах, 2020 г.
Страна
Показатели материнской смертности*
Австралия
3
Канада
11
Китай
23
Германия
4
Греция
8
Израиль
3
Япония
4
Мексика
59
Нидерланды
4
Новая Зеландия
7
Польша
2
Пуэрто-Рико
34
Катар
8
Российская Федерация
14
Испания
3
Швеция
5
Швейцария
7
Турция
17
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
10
Соединенные Штаты Америки
21
* Показатель материнской смертности — это число женщин, умирающих от причин, связанных с беременностью, во время беременности или в течение 42 дней после окончания беременности, на 100 000 живорожденных детей. В 2020 г. показатели варьировались от 2 (Польша) до 1223 (Южный Судан) на 100 000 живорожденных новорожденных (страны не показаны).
Источник: Тенденции материнской смертности с 2000 по 2020 гг.: Оценки ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирного банка и отдела народонаселения ДЭСВ ООН. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2023 г.