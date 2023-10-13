Подавление функции надпочечников стероидными препаратами

Подавление функции надпочечников стероидными препаратами

У людей, которые принимают большие дозы стероидных препаратов (например, преднизона или дексаметазона), может произойти угнетение функции надпочечников. Это угнетение происходит потому, что большие дозы стероидов дают сигнал гипоталамусу и гипофизу прекратить синтез гормонов, обычно стимулирующих функцию надпочечников.

Если пациент резко прекращает принимать стероиды, организм не может достаточно быстро восстановить функцию надпочечников, что приводит к временной надпочечниковой недостаточности (одному из видов вторичной недостаточности надпочечников), при этом у человека могут появляться такие симптомы, как слабость или головокружение. Кроме того, в случае стресса организм не способен стимулировать выработку необходимых дополнительных стероидов.

Поэтому врачи никогда резко не отменяют стероиды, если пациенты принимали их более 2 или 3 недель. Вместо этого врачи постепенно снижают дозу в течение нескольких недель, а иногда и месяцев.

Кроме того, заболевшим или испытывающим серьезный стресс людям, принимающим стероиды, может потребоваться повышение дозы. Людям, заболевшим или испытавшим серьезный стресс в течение нескольких недель после снижения дозы и прекращения приема стероидных препаратов, может потребоваться возобновление приема стероидов.

По этим темам