Первичные опухоли, возникающие в спинном мозге или рядом с ним*
Тип опухоли
Происхождение
Злокачественность
Астроцитома
Вспомогательные клетки нервной ткани
Злокачественная
Хордома
Определенные клетки эмбриона, участвующие в развитии позвоночника
Злокачественная и инвазивная, но медленно распространяется
Эпендимома
Клетки, выстилающие канал в центре спинного мозга
Доброкачественные и злокачественные
Менингиома
Клетки из слоев тканей, покрывающих спинной мозг (оболочки головного мозга)
Обычно доброкачественная, но может рецидивировать
Рецидивы иногда бывают злокачественными
Нейрофиброма
Вспомогательные клетки периферических нервов (нервы за пределами головного и спинного мозга)
Обычно доброкачественная
Миксопапиллярная эпендимома
Нервная ткань за пределами спинного мозга
Доброкачественная, но может рецидивировать
Шваннома
Клетки (называются шванновскими клетками), которые образуют миелиновую оболочку вокруг периферических нервных волокон
Обычно доброкачественная
* Эти опухоли могут возникать у детей и взрослых.