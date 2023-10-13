Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Первичные лимфатические отеки

Расстройство

Возраст при развитии симптома

Комментарии

Врожденный лимфатический отек

До 2 лет

Подвид заболевания, так называемая болезнь Милроя, также вызывает желтуху (пожелтение кожи и белков глаз) и диарею.

Ранняя лимфедема

2–35 лет

Обычно наблюдается у женщин в начале менструации

Болезнь Мейжа, подтип, также вызывает избыточный рост ресниц, волчью пасть и отек ног, рук и лица.

Поздняя лимфедема

Возраст больше 35 лет

У некоторых (но не всех) больных могут быть члены семьи с этим заболеванием.

По этим темам