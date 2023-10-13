Первичные лимфатические отеки
Расстройство
Возраст при развитии симптома
Комментарии
Врожденный лимфатический отек
До 2 лет
Подвид заболевания, так называемая болезнь Милроя, также вызывает желтуху (пожелтение кожи и белков глаз) и диарею.
Ранняя лимфедема
2–35 лет
Обычно наблюдается у женщин в начале менструации
Болезнь Мейжа, подтип, также вызывает избыточный рост ресниц, волчью пасть и отек ног, рук и лица.
Поздняя лимфедема
Возраст больше 35 лет
У некоторых (но не всех) больных могут быть члены семьи с этим заболеванием.