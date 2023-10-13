Основные методы и стратегии лечения рака предстательной железы
Характеристики рака
Стратегия лечения
Метод лечения
Рак, ограниченный предстательной железой у мужчин
Активное наблюдение (для мониторинга и наблюдения за симптомами или изменениями опухоли; лечение применяется тогда, когда в нем появляется необходимость)
Радикальное лечение (для удаления всех следов рака)
Хирургическое вмешательство или лучевая терапия
Небольшая медленнорастущая раковая опухоль, ограниченная предстательной железой у мужчин
Активное наблюдение (для мониторинга и наблюдения за симптомами или изменениями опухоли; лечение применяется тогда, когда в нем появляется необходимость)
Отсутствие лечения
Большая или быстрорастущая опухоль, ограниченная простатой
Радикальное лечение
Хирургическое вмешательство или лучевая терапия
Рак распространился за пределы простаты, но не на отдаленные участки
Паллиативное (направленное на замедление прогрессирования и уменьшение симптомов; может продлить жизнь, но не вылечить рак) или радикальное лечение
Лучевая терапия с гормональной терапией
Распространившийся рак
Паллиативное лечение (направленное на замедление прогрессирования и уменьшение симптомов; может продлить жизнь, но не вылечить рак)
Гормональная терапия, химиотерапия, сипулейцел-Т, ингибиторы поли[АДФ-рибоза]-полимеразы (PARP) или радий-223