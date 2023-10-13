Основные липопротеины: Липидные носители
Тип
Происхождение
Функция
Хиломикроны
Вырабатываются из жиров продуктов питания, подвергнутых обработке в кишечнике
Транспортировка переваренных жиров (таких как триглицеридов) к мышцам и жировым клеткам
Липопротеин высокой плотности (ЛПВП)
Вырабатываются в печени и тонкой кишке
Выведение холестерина из тканей организма и их транспортировка в клетки, которым необходим холестерин, и в печень для последующего удаления
Липопротеин низкой плотности (ЛПНП)
Вырабатываются из ЛПОНП после доставки триглицеридов к жировым клеткам
Транспортировка холестерина к различным клеткам
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП)
Вырабатываются в печени
Транспортировка триглицеридов из печени к жировым клеткам