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Основные липопротеины: Липидные носители

Тип

Происхождение

Функция

Хиломикроны

Вырабатываются из жиров продуктов питания, подвергнутых обработке в кишечнике

Транспортировка переваренных жиров (таких как триглицеридов) к мышцам и жировым клеткам

Липопротеин высокой плотности (ЛПВП)

Вырабатываются в печени и тонкой кишке

Выведение холестерина из тканей организма и их транспортировка в клетки, которым необходим холестерин, и в печень для последующего удаления

Липопротеин низкой плотности (ЛПНП)

Вырабатываются из ЛПОНП после доставки триглицеридов к жировым клеткам

Транспортировка холестерина к различным клеткам

Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП)

Вырабатываются в печени

Транспортировка триглицеридов из печени к жировым клеткам

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