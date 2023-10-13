Основные гормоны
Участок выработки гормона
Гормон
Функция
Жировая ткань
Лептин
Регулирует энергетический баланс, контролируя аппетит
Резистин
Подавляет воздействие инсулина на мышцы
Надпочечники
Альдостерон
Регулирует баланс соли и воды, заставляя почки удерживать соли и воду и выводить калий
Кортизол
Оказывает повсеместное воздействие на весь организм
Оказывает противовоспалительное действие
Поддерживает уровень сахара в крови, артериальное давление и мышечную силу
Контролирует баланс соли и воды
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА)
Используется при выработке андрогенов (мужских половых гормонов) и эстрогенов (женских половых гормонов)
Оказывает влияние на кости, настроение и иммунную систему
Адреналин и норадреналин
Стимулируют работу сердца, легких, кровеносных сосудов и нервной системы
Пищеварительный тракт
Холецистокинин
Контролирует сокращение желчного пузыря, заставляя желчь перемещаться в кишечник
Стимулирует выведение ферментов пищеварения из поджелудочной железы
Грелин
Контролирует выделение гормона роста из гипофиза
Вызывает чувство голода
Глюкагоноподобный пептид
Повышает выведение инсулина из поджелудочной железы
Вазоактивный интестинальный полипептид
Контролирует активность гладкомышечных клеток, выделительную функцию эпителиальных клеток и кровоток в желудочно-кишечном тракте
Гипоталамус
Кортиколиберин
Стимулирует высвобождение кортикотропина (также называемого адренокортикотропным гормоном [АКТГ])
Гонадолиберин
Стимулирует высвобождение лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона
Гормон, высвобождающий гормон роста
Стимулирует высвобождение гормона роста
Соматостатин
Подавляет высвобождение гормона роста, тиреотропного гормона и инсулина
Тиреотропин-высвобождающий гормон
Стимулирует высвобождение тиреотропного гормона и пролактина
Почки
Эритропоэтин
Стимулирует выработку эритроцитов
Ренин
Контролирует уровень натрия, калия и воды, которые влияют на артериальное давление
Яичники
Эстроген
Контролирует развитие женских половых признаков и репродуктивной системы
Прогестерон
Подготавливает слизистую матки к имплантации оплодотворенной яйцеклетки и готовит молочные железы к выделению молока
Поджелудочная железа
Глюкагон
Повышает уровень сахара в крови
Инсулин
Снижает уровень сахара в крови
Оказывает воздействие на переработку (метаболизм) сахара, белка и жира в организме
Паращитовидные железы
Паратиреоидный гормон
Контролирует образование костной ткани, уровень кальция в крови, а также выведение кальция и фосфора почками
Гипофиз
Кортикотропин (также называется адренокортикотропным гормоном (АКТГ))
Контролирует выработку и секрецию гормонов надпочечниками
Гормон роста
Контролирует рост и развитие
Способствует выработке белка
Лютеинизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон
Контролируют репродуктивные функции, включая выработку спермы и семенной жидкости у мужчин и созревание яйцеклетки и менструальные циклы у женщин
Контролируют мужские и женские половые признаки (включая оволосение, образование мышц, текстуру и толщину кожи, тембр голоса и, вероятно, даже черты характера)
Окситоцин
Вызывает сокращение мышц матки во время родов и после них и стимулирует сокращение молочных проток в молочной железе, для перемещения молока к соску
Пролактин
Начинает и сохраняет выработку молока в протоковых железах молочной железы
Тиреотропный гормон
Стимулирует выработку и секрецию гормонов щитовидной железой
Вазопрессин (антидиуретический гормон)
Отвечает за задержку воды почками для предупреждения обезвоживания и вместе с альдостероном контролирует артериальное давление
Плацента
Хорионический гонадотропин
Стимулирует яичники к продолжению выделения прогестерона на ранних этапах беременности
Эстроген и прогестерон
Делают матку восприимчивой к наличию плода и плаценты во время беременности
Семенники
Тестостерон
Контролирует развитие мужских половых признаков и репродуктивной системы
Щитовидная железа
Кальцитонин
Имеет тенденцию понижать уровни кальция в крови и помогает регулировать баланс кальция
Гормоны щитовидной железы
Регулируют скорость функционирования организма (скорость метаболизма)