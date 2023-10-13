Оптимальный уровень липидов у взрослых*
Липид
Предпочтительный уровень
Общий холестерин
Менее 200 мг/дл (5,1 ммоль/л)†
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)
Менее 100 мг/дл (2,6 ммоль/л)†
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)
Более 60 мг/дл (1,6 ммоль/л)
Триглицериды
Менее 150 мг/дл (1,7 ммоль/л)†
* Эти уровни предлагаются в качестве рекомендации. Некоторым пациентам может потребоваться лечение, даже если липиды у них находятся на этих уровнях, если у них имеются факторы риска или такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца или инсульт.
† мг/дл — миллиграмм на децилитр крови; ммоль/л — миллимоль на литр крови.