Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Оптимальный уровень липидов у взрослых*

Липид

Предпочтительный уровень

Общий холестерин

Менее 200 мг/дл (5,1 ммоль/л)†

Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)

Менее 100 мг/дл (2,6 ммоль/л)†

Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)

Более 60 мг/дл (1,6 ммоль/л)

Триглицериды

Менее 150 мг/дл (1,7 ммоль/л)†

* Эти уровни предлагаются в качестве рекомендации. Некоторым пациентам может потребоваться лечение, даже если липиды у них находятся на этих уровнях, если у них имеются факторы риска или такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца или инсульт.

† мг/дл — миллиграмм на децилитр крови; ммоль/л — миллимоль на литр крови.

По этим темам