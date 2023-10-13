Оксазолидиноны
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Линезолид
Серьезные инфекции, вызванные чувствительными грамположительными бактериями, устойчивыми ко многим другим антибиотикам, такими как стафилококки, (включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)), стрептококки и энтерококки (включая ванкомицин-резистентные энтерококки)
Тошнота, диарея
Головная боль
Анемия и низкое число лейкоцитов и тромбоцитов
Онемение и покалывание в руках и ногах (периферическая невропатия)
Нарушение зрения
Серотониновый синдром (дезориентация, возбуждение, тремор или кома) у некоторых людей с новообразованиями, иногда вырабатывающими чрезмерные количества гормоноподобных веществ (таких как серотонин), или которые принимают селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы моноаминоксидазы и некоторые другие препараты, влияющие на уровень серотонина.
Тедизолид
Осложненные инфекции кожи, вызванные чувствительными бактериями, включая МРЗС
Желудочно-кишечное расстройство
Головная боль
Анемия и низкое число лейкоцитов