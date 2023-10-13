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Оксазолидиноны

Лекарственные препараты

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Линезолид

Серьезные инфекции, вызванные чувствительными грамположительными бактериями, устойчивыми ко многим другим антибиотикам, такими как стафилококки, (включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)), стрептококки и энтерококки (включая ванкомицин-резистентные энтерококки)

Тошнота, диарея

Головная боль

Анемия и низкое число лейкоцитов и тромбоцитов

Онемение и покалывание в руках и ногах (периферическая невропатия)

Нарушение зрения

Серотониновый синдром (дезориентация, возбуждение, тремор или кома) у некоторых людей с новообразованиями, иногда вырабатывающими чрезмерные количества гормоноподобных веществ (таких как серотонин), или которые принимают селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы моноаминоксидазы и некоторые другие препараты, влияющие на уровень серотонина.

Тедизолид

Осложненные инфекции кожи, вызванные чувствительными бактериями, включая МРЗС

Желудочно-кишечное расстройство

Головная боль

Анемия и низкое число лейкоцитов

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