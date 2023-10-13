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Ограничение жира и холестерина в рационе питания

Вид жира

Исходный продукт питания

Рекомендации

Холестерин

Яичные желтки

Мясо

Субпродукты (печень)

Птица

Необезжиренные молочные продукты, такие как цельное молоко, сыр и сливочное масло

Ешьте меньше этих продуктов

Мононенасыщенный

Авокадо

Каноловое масло

Сафлоровое масло

Оливковое масло

орехах;

Выбирайте эти продукты в умеренных количествах

Полиненасыщенный

Некоторые растительные масла, такие как соевое и кукурузное

Жирная рыба, такая, как семга, скумбрия, сельдь и форель

Некоторые орехи и семена такие, как грецкие орехи и семечки подсолнуха

Выбирайте эти продукты в умеренных количествах

Насыщенный

Мясо и переработанные мясопродукты

Необезжиренные молочные продукты, такие как цельное молоко, сыр и сливочное масло

Искусственно гидрогенезированные растительные масла

Кокосовое масло

Ешьте меньше этих продуктов (не более 5–7 % от общего количества калорий)

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