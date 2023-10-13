Ограничение жира и холестерина в рационе питания
Вид жира
Исходный продукт питания
Рекомендации
Холестерин
Яичные желтки
Мясо
Субпродукты (печень)
Птица
Необезжиренные молочные продукты, такие как цельное молоко, сыр и сливочное масло
Ешьте меньше этих продуктов
Мононенасыщенный
Авокадо
Каноловое масло
Сафлоровое масло
Оливковое масло
орехах;
Выбирайте эти продукты в умеренных количествах
Полиненасыщенный
Некоторые растительные масла, такие как соевое и кукурузное
Жирная рыба, такая, как семга, скумбрия, сельдь и форель
Некоторые орехи и семена такие, как грецкие орехи и семечки подсолнуха
Выбирайте эти продукты в умеренных количествах
Насыщенный
Мясо и переработанные мясопродукты
Необезжиренные молочные продукты, такие как цельное молоко, сыр и сливочное масло
Искусственно гидрогенезированные растительные масла
Кокосовое масло
Ешьте меньше этих продуктов (не более 5–7 % от общего количества калорий)