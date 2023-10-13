Общий анализ крови (ОАК)
Тест
Что измеряется
Гемоглобин
Количество данного белка, осуществляющего транспортировку кислорода, в объеме крови
Гематокрит
Доля в общем объеме крови, приходящаяся на эритроциты (плазма составляет остаток)
Средний объем эритроцитов (или корпускулярный объем) (MCV)
Средний объем эритроцитов
Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH)
Количество гемоглобина на эритроцит
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (МСНС)
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах
Количество эритроцитов в крови
Количество эритроцитов в объеме крови
Ширина распределения размеров эритроцитов
Мера гетерогенности размеров эритроцитов
Количество лейкоцитов
Количество лейкоцитов в заданном объеме крови
Лейкоцитарная формула
процентное и абсолютное количество различных типов лейкоцитов.
Количество тромбоцитов
Количество тромбоцитов в заданном объеме крови