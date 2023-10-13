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Общий анализ крови (ОАК)

Тест

Что измеряется

Гемоглобин

Количество данного белка, осуществляющего транспортировку кислорода, в объеме крови

Гематокрит

Доля в общем объеме крови, приходящаяся на эритроциты (плазма составляет остаток)

Средний объем эритроцитов (или корпускулярный объем) (MCV)

Средний объем эритроцитов

Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH)

Количество гемоглобина на эритроцит

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (МСНС)

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах

Количество эритроцитов в крови

Количество эритроцитов в объеме крови

Ширина распределения размеров эритроцитов

Мера гетерогенности размеров эритроцитов

Количество лейкоцитов

Количество лейкоцитов в заданном объеме крови

Лейкоцитарная формула

процентное и абсолютное количество различных типов лейкоцитов.

Количество тромбоцитов

Количество тромбоцитов в заданном объеме крови

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