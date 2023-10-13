Обследование пациента с афазией
Какой вид афазии
Что пациенту затруднительно делать
Какие вопросы может задавать врач
Как может ответить пациент с афазией*
Афазия Брока
Ответы на вопросы даются нерешительно, но имеют смысл.
«Что изображено на картинке?» (собака лает)
«С-с-с-об, ой, нет... с-с... черт... ж-ж-ивотное, да-да, животное, животное, животное... л-л-... издает звуки».
Афазия Вернике
Ответы даются бегло, но являются бессмысленными.
«Как поживаете?»
«Когда? Моя река легко течет черными ящиками чего-то абата на когда появляются пузыри».
Проводниковая афазия
Сказанные или написанные другими слова, фразы и предложения не могут повторяться, и зачастую люди используют ошибочные слова, хотя речь остается беглой.
Повторите следующее: «По этому поводу никаких «если», «и» или «но».
«Никаких «нили» «ни» ни «но»...»
Аномия
Трудно называть предметы.
«Что это такое?» (указывая на лацкан пиджака, ремешок часов или ручку)
«То, что вы носите, вещь для времени, вы этим пишете».
* Врачи обычно диагностируют вид афазии на основании ответов пациента на несколько вопросов. Указанные ответы являются типичными для пациентов с определенным типом афазии.