Некоторые юридические термины, относящиеся к медицинскому обслуживанию
Правоспособность (дееспособность): Право и способность управлять своими делами (в большинстве штатов обычно вступает в силу по достижении возраста 18 лет).
Неправоспособность (некомпетентность): Неспособность управлять своими делами по причине травмы или инвалидности на основании решения судебного разбирательства.
Клиническая недееспособность принимать решения по медицинскому обслуживанию: Неспособность понять значительную пользу, вред и альтернативы предлагаемому медицинскому обслуживанию, принять и сообщить решение относительно медицинского обслуживания, что определяется квалифицированным врачом или другим медицинским работником.
Предварительные медицинские указания: Документы или другие записи, такие как распоряжение о поддержании жизни или доверенность на медицинский уход, которые содержат пожелания пациента относительно решений по вопросам оказания медицинской помощи.
Распоряжение о поддержании жизни: Документ, иногда называемый медицинскими указаниями, который выражает пожелания человека относительно будущих медицинских вмешательств и медицинского ухода в конце его жизни, когда человек будет уже неспособен принимать решения по вопросам медицинского обслуживания.
Доверенность на медицинский уход: Документ, в котором от имени пациента другому человеку предоставляются юридические права для принятия решений по оказанию медицинского ухода в том случае, если пациент более не является дееспособным для принятия решения о медицинском уходе. Такое назначенное лицо может называться агентом по медицинскому уходу или доверенным лицом, представителем по медицинскому уходу, или же по-другому, в зависимости от штата.