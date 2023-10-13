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Некоторые частые осложнения при перитонеальном диализе

Осложнение

Причина

низкое артериальное давление;

Потеря слишком большого количества жидкости и соли во время диализа

Кровотечение

Непреднамеренная перфорация внутренних органов во время установки катетера

Удаление катетера

Раздражение и воспаление мембраны, которая окружает брюшную полость (брюшину), или область вокруг места введения (когда катетер не прилегает к стенке брюшной полости герметично)

Инфекция

Нестерильность при проведении диализа

Низкий уровень альбумина (белка) в крови

Потеря белка вместе с жидкостью, удаленной во время диализа, а также недостаток белка в рационе

Рубцы на брюшине*

Воспаление и инфекция

Электролиты в диализирующем растворе

использование определенных лекарственных препаратов;

Высокий уровень сахара (глюкозы) в крови

Использование перитонеального диализата с высокой концентрацией глюкозы (для удаления воды и натрия во время диализа)

Грыжи в животе или в паху

Повышенное давление в брюшной полости из-за длительного воздействия большого количества жидкости, из-за чего ослабляются перегородки, обычно предотвращающие чрезмерное перемещение внутренних органов и других структур

Запор

Недостаток клетчатки или использование солей кальция для лечения высокого уровня фосфатов в крови является причиной расширения кишечника (может препятствовать движению диализата в брюшную полость или из нее)

*При перитонеальном диализе брюшина работает как фильтр. Если брюшина покрыта рубцами, то жидкость и продукты жизнедеятельности не смогут свободно проходить сквозь нее.

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