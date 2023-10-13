Некоторые частые осложнения при перитонеальном диализе
Осложнение
Причина
Потеря слишком большого количества жидкости и соли во время диализа
Кровотечение
Непреднамеренная перфорация внутренних органов во время установки катетера
Удаление катетера
Раздражение и воспаление мембраны, которая окружает брюшную полость (брюшину), или область вокруг места введения (когда катетер не прилегает к стенке брюшной полости герметично)
Инфекция
Нестерильность при проведении диализа
Низкий уровень альбумина (белка) в крови
Потеря белка вместе с жидкостью, удаленной во время диализа, а также недостаток белка в рационе
Рубцы на брюшине*
Воспаление и инфекция
Электролиты в диализирующем растворе
использование определенных лекарственных препаратов;
Высокий уровень сахара (глюкозы) в крови
Использование перитонеального диализата с высокой концентрацией глюкозы (для удаления воды и натрия во время диализа)
Грыжи в животе или в паху
Повышенное давление в брюшной полости из-за длительного воздействия большого количества жидкости, из-за чего ослабляются перегородки, обычно предотвращающие чрезмерное перемещение внутренних органов и других структур
Недостаток клетчатки или использование солей кальция для лечения высокого уровня фосфатов в крови является причиной расширения кишечника (может препятствовать движению диализата в брюшную полость или из нее)
*При перитонеальном диализе брюшина работает как фильтр. Если брюшина покрыта рубцами, то жидкость и продукты жизнедеятельности не смогут свободно проходить сквозь нее.