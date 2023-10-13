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Некоторые частые осложнения при гемодиализе

Осложнение

Вероятная причина

лихорадка

Наличие в кровотоке бактерий или вызывающих лихорадку веществ (пирогенов)

Слишком высокая температура диализата

Опасные для жизни аллергические реакции (анафилактические реакции)

Аллергия на вещества, содержащиеся в диализаторе или в трубке, через которую проходит кровь, или на лекарственные препараты, вводимые во время диализа

низкое артериальное давление;

Удаление слишком большого количества жидкости

Нарушение сердечного ритма

Аномальный уровень калия и других веществ в крови

низкое артериальное давление;

Воздушная эмболия

Воздух в трубках, по которым проходит кровь

Кровотечение в кишечнике, головном мозге, глазах или брюшной полости

Слишком высокая доза гепарина для предотвращения свертываемости крови в диализаторе

Инфекция

Бактерии, попадающие в кровеносную систему через иглу, вставленную в вену, через которую осуществляется гемодиализ

Мышечные спазмы

Возможны внезапные изменения количества или распределения жидкости или солей в организме

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