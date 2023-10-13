Некоторые частые осложнения при гемодиализе
Осложнение
Вероятная причина
Наличие в кровотоке бактерий или вызывающих лихорадку веществ (пирогенов)
Слишком высокая температура диализата
Опасные для жизни аллергические реакции (анафилактические реакции)
Аллергия на вещества, содержащиеся в диализаторе или в трубке, через которую проходит кровь, или на лекарственные препараты, вводимые во время диализа
Удаление слишком большого количества жидкости
Аномальный уровень калия и других веществ в крови
низкое артериальное давление;
Воздух в трубках, по которым проходит кровь
Кровотечение в кишечнике, головном мозге, глазах или брюшной полости
Слишком высокая доза гепарина для предотвращения свертываемости крови в диализаторе
Бактерии, попадающие в кровеносную систему через иглу, вставленную в вену, через которую осуществляется гемодиализ
Возможны внезапные изменения количества или распределения жидкости или солей в организме