Некоторые часто применяемые лекарственные препараты, способные вызвать эректильную дисфункцию
Класс
Лекарственные препараты
Лекарственные препараты для лечения повышенного артериального давления (антигипертензивные препараты)
Бета-адреноблокаторы (такие как атенолол, карведилол, метопролол и пропранолол)
Клонидин
Диуретики (такие как фуросемид, гидрохлортиазид и хлорталидон)
Метилдопа
Спиронолактон
Лекарственные препараты для лечения увеличения предстательной железы
Альфа-адреноблокаторы (такие как теразозин, доксазозин, тамсулозин и силодозин)
Ингибиторы 5-альфаредуктазы (такие как финастерид и дутастерид)
Лекарственные препараты для лечения рака предстательной железы
Гормональные препараты (такие как лейпролид, трипторелин и гозерелин)
Абиратерон
Бикалутамид
Кетоконазол
Наркотики (рецептурные, рекреационные и запрещенные), которые действуют на центральную нервную систему
Алкоголь
Бензодиазепины (такие как алпразолам, хлордиазепоксид, диазепам и лоразепам)
Кокаин или амфетамины при длительном употреблении
Ингибиторы моноаминоксидазы (такие как фенелзин, селегилин и транилципромин)
Опиаты (такие как кодеин, героин, гидроморфон, метадон, морфин или оксикодон) при длительном употреблении
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (такие как циталопрам, эсциталопрам, флуоксетин, пароксетин и сертралин)
Трициклические антидепрессанты (например, амитриптилин, дезипрамин, имипрамин и нортриптилин)
Иное
Антагонисты андрогенов (такие как мегестрол)
Противоопухолевые препараты (большинство химиотерапевтических препаратов для лечения рака)
Циметидин
Лекарственные препараты (рецептурные и безрецептурные) с антихолинергическими эффектами (например, многие антигистаминные препараты и некоторые антидепрессанты)
Эстрогены