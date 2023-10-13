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Некоторые часто применяемые лекарственные препараты, способные вызвать эректильную дисфункцию

Класс

Лекарственные препараты

Лекарственные препараты для лечения повышенного артериального давления (антигипертензивные препараты)

Бета-адреноблокаторы (такие как атенолол, карведилол, метопролол и пропранолол)

Клонидин

Диуретики (такие как фуросемид, гидрохлортиазид и хлорталидон)

Метилдопа

Спиронолактон

Лекарственные препараты для лечения увеличения предстательной железы

Альфа-адреноблокаторы (такие как теразозин, доксазозин, тамсулозин и силодозин)

Ингибиторы 5-альфаредуктазы (такие как финастерид и дутастерид)

Лекарственные препараты для лечения рака предстательной железы

Гормональные препараты (такие как лейпролид, трипторелин и гозерелин)

Абиратерон

Бикалутамид

Кетоконазол

Наркотики (рецептурные, рекреационные и запрещенные), которые действуют на центральную нервную систему

Алкоголь

Бензодиазепины (такие как алпразолам, хлордиазепоксид, диазепам и лоразепам)

Кокаин или амфетамины при длительном употреблении

Ингибиторы моноаминоксидазы (такие как фенелзин, селегилин и транилципромин)

Опиаты (такие как кодеин, героин, гидроморфон, метадон, морфин или оксикодон) при длительном употреблении

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (такие как циталопрам, эсциталопрам, флуоксетин, пароксетин и сертралин)

Трициклические антидепрессанты (например, амитриптилин, дезипрамин, имипрамин и нортриптилин)

Иное

Антагонисты андрогенов (такие как мегестрол)

Противоопухолевые препараты (большинство химиотерапевтических препаратов для лечения рака)

Циметидин

Лекарственные препараты (рецептурные и безрецептурные) с антихолинергическими эффектами (например, многие антигистаминные препараты и некоторые антидепрессанты)

Эстрогены

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