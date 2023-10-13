Некоторые типы почечного канальцевого ацидоза
Тип
Причина
Первопричинное отклонение
Наблюдаемые симптомы и нарушения обмена веществ
1.
Может быть наследственным или может развиться вследствие аутоиммунного расстройства или воздействия некоторых препаратов
Причина обычно неизвестна, особенно у женщин
Неспособность выводить кислоту с мочой
Высокая кислотность крови
Слабое обезвоживание
Низкий уровень калия в крови, обусловливающий мышечную слабость и паралич
Хрупкость костей
Боль в костях
Отложения кальция, обусловливающее образование камней в почках
2 %
Обычно причиной является наследственная болезнь, например, синдром Фанкони, наследственная непереносимость фруктозы, болезнь Вильсона или окулоцереброренальный синдром (синдром Лоу)
Также может возникать вследствие множественной миеломы, отравления тяжелыми металлами и воздействия некоторых препаратов
Неспособность реабсорбировать бикарбонат из мочи, поэтому выводится слишком много бикарбоната
Высокая кислотность крови
Хрупкость костей
Боль в костях
Слабое обезвоживание
Низкий уровень калия в крови
Снижение выработки активной формы витамина D
4 %
Ненаследственное
Возникает вследствие сахарного диабета, аутоиммунного заболевания, хронической болезни почек и непроходимости мочевыводящих путей
Усугубляется применением некоторых препаратов, в том числе калийсберегающих диуретиков, ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина-II
Недостаток альдостерона или неспособность реагировать на альдостерон, гормон, который регулирует выведение калия и натрия почками
Незначительно повышенная кислотность крови и высокий уровень калия в крови, что редко вызывает симптомы, кроме случаев, когда уровень калия крайне высок (в этом случае развивается нерегулярное сердцебиение и паралич мышц)
Примечание. В 3-м типе смешались 1 и 2 типы, и этот тип встречается крайне редко.