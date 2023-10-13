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Некоторые типы почечного канальцевого ацидоза

Тип

Причина

Первопричинное отклонение

Наблюдаемые симптомы и нарушения обмена веществ

1.

Может быть наследственным или может развиться вследствие аутоиммунного расстройства или воздействия некоторых препаратов

Причина обычно неизвестна, особенно у женщин

Неспособность выводить кислоту с мочой

Высокая кислотность крови

Слабое обезвоживание

Низкий уровень калия в крови, обусловливающий мышечную слабость и паралич

Хрупкость костей

Боль в костях

Отложения кальция, обусловливающее образование камней в почках

Хроническая болезнь почек

2 %

Обычно причиной является наследственная болезнь, например, синдром Фанкони, наследственная непереносимость фруктозы, болезнь Вильсона или окулоцереброренальный синдром (синдром Лоу)

Также может возникать вследствие множественной миеломы, отравления тяжелыми металлами и воздействия некоторых препаратов

Неспособность реабсорбировать бикарбонат из мочи, поэтому выводится слишком много бикарбоната

Высокая кислотность крови

Хрупкость костей

Боль в костях

Слабое обезвоживание

Низкий уровень калия в крови

Снижение выработки активной формы витамина D

4 %

Ненаследственное

Возникает вследствие сахарного диабета, аутоиммунного заболевания, хронической болезни почек и непроходимости мочевыводящих путей

Усугубляется применением некоторых препаратов, в том числе калийсберегающих диуретиков, ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина-II

Недостаток альдостерона или неспособность реагировать на альдостерон, гормон, который регулирует выведение калия и натрия почками

Незначительно повышенная кислотность крови и высокий уровень калия в крови, что редко вызывает симптомы, кроме случаев, когда уровень калия крайне высок (в этом случае развивается нерегулярное сердцебиение и паралич мышц)

Примечание. В 3-м типе смешались 1 и 2 типы, и этот тип встречается крайне редко.

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