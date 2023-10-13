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Некоторые типы вагинита

Инфекция

Симптомы

Возможные осложнения

Лечение

Бактериальный вагиноз

Желто-зеленые или серые, жидкие, мутные выделения, часто с рыбным запахом, которые могут становиться обильнее после полового акта или во время менструации

Иногда раздражение

воспалительное заболевание органов малого таза;

У беременных женщин:

Инфекция оболочек, окружающих плод (внутриамниотическая инфекция)

Инфекции матки после рождения ребенка или после аборта

преждевременные роды и родоразрешение;

Метронидазол

Клиндамицин

Секнидазол

Трихомонадный вагинит

Обычно обильные зеленовато-желтые пенистые выделения

Иногда с рыбным запахом

Иногда зуд и раздражение

Боль во время полового акта и мочеиспускания

воспалительное заболевание органов малого таза;

У беременных женщин:

преждевременные роды и родоразрешение;

Метронидазол

Тинидазол

Молочница (кандидоз)

Густые белые творожистые выделения

Умеренный или сильный зуд и жжение (но не всегда)

Обычно покраснение и припухлость в области половых органов

Серьезные осложнения отсутствуют

Флуконазол

Миконазол

Бутоконазол

Клотримазол

Терконазол

Тиоконазол

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