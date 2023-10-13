Некоторые типы вагинита
Инфекция
Симптомы
Возможные осложнения
Лечение
Желто-зеленые или серые, жидкие, мутные выделения, часто с рыбным запахом, которые могут становиться обильнее после полового акта или во время менструации
Иногда раздражение
воспалительное заболевание органов малого таза;
У беременных женщин:
Инфекция оболочек, окружающих плод (внутриамниотическая инфекция)
Инфекции матки после рождения ребенка или после аборта
преждевременные роды и родоразрешение;
Метронидазол
Клиндамицин
Секнидазол
Обычно обильные зеленовато-желтые пенистые выделения
Иногда с рыбным запахом
Иногда зуд и раздражение
Боль во время полового акта и мочеиспускания
воспалительное заболевание органов малого таза;
У беременных женщин:
преждевременные роды и родоразрешение;
Метронидазол
Тинидазол
Молочница (кандидоз)
Густые белые творожистые выделения
Умеренный или сильный зуд и жжение (но не всегда)
Обычно покраснение и припухлость в области половых органов
Серьезные осложнения отсутствуют
Флуконазол
Миконазол
Бутоконазол
Клотримазол
Терконазол
Тиоконазол