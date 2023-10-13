Некоторые риккетсиозные и родственные инфекции
Инфекция
Возбудитель
Носитель
Территории, где происходит инфицирование
Описание
Тиф
Эпидемический сыпной тиф (сыпной тиф, переносимый вшами)
Болезнь Брилла-Цинссера (рецидив эпидемического сыпного тифа, иногда через несколько лет после первой инфекции)
Rickettsia prowazekii передается вшами или другим неизвестным образом, когда носителем являются белки-летяги.
Люди и белки-летяги
По всему миру (редко в Соединенных Штатах, но иногда встречается среди людей, контактировавших с белками-летягами)
Симптомы появляются внезапно, спустя 7–14 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм. Выражаются жаром, головной болью и сильной усталостью (упадком сил). Сыпь появляется на 4–6-й день. Если инфекцию не лечить, она может привести к летальному исходу, особенно у людей в возрасте старше 50 лет.
Rickettsia typhi или Rickettsia felis, переносимые блохами
Коты, грызуны и опоссумы
По всему миру
Примерно через 8–16 дней после попадания бактерий в организм начинают проявляться симптомы, сходные с симптомами эпидемического сыпного тифа, но менее выраженные.
Клещевая индийская лихорадка
Orientia tsutsugamushi (ранее известная как Rickettsia tsutsugamushi), передается личинками клещей (клещи-тромбикулиды)
Клещи (как переносчики и носители)
Азиатская часть Тихого океана, ограниченная Японией, Кореей, Китаем, Индией и Северной Австралией
Симптомы появляются внезапно, спустя 6–21 день после попадания бактерии-возбудителя в организм. Выражаются жаром, ознобом, головной болью и опухшими лимфатическими узлами. На месте укуса клеща может образоваться струп. Сыпь появляется на 5–8-й день.
Пятнистая лихорадка
R. rickettsii, переносимые клещами
Грызуны
Западное полушарие, включая большую часть Соединенных Штатов (за исключением штата Мэн, Гавайев и Аляски), Центральной и Южной Америки
Симптомы появляются спустя 3–12 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм.
Rickettsia africae, переносимые клещами
Коровы
Страны Африки к югу от Сахары и Вест-Индия
Симптомы появляются спустя 4–10 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм. На месте укуса клеща обычно образовывается черный струп.
Rickettsia conorii, переносимые иксодовыми собачьими клещами.
Собаки
Африка, Индия, южная Европа и ближневосточные страны у Средиземного, Черного и Каспийского морей
Симптомы появляются спустя 5–7 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм. На месте укуса клеща может образоваться черный струп.
Rickettsia sibirica, переносимые клещами
Грызуны
Армения, Центральная Азия, Сибирь, Монголия и Китай
На месте укуса клеща может образоваться черный струп.
Rickettsia australis, переносимые клещами
Грызуны
Австралия
На месте укуса клеща может образоваться черный струп.
Rickettsia parkeri, переносимые клещами
Грызуны
Южные штаты США и Южная Америка
Симптомы появляются спустя 2–10 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм. На месте укуса клеща обычно образовывается черный струп.
Rickettsia akari передается клещами
Домашние мыши
Впервые зарегистрирован в Нью-Йорке
Другие регионы США, России, Кореи и Африки
В месте укуса клеща появляется небольшой черный струп. Он развивается в небольшую язву, которая оставляет рубец после заживления. Примерно через неделю развивается повышенная температура, головная боль, мышечные боли и обширная сыпь.
Лихорадка, вызванная иксодовым клещом западным
R. philipii (364D)
Иксодовый клещ западный (Dermacentor occidentalis)
Калифорния
На месте укуса клеща обычно образовывается черный струп, затем следует лихорадка, опухание лимфатических узлов, головная боль, боль в мышцах и усталость. Сыпь встречается реже, чем при других пятнистых лихорадках.
Моноцитарный эрлихиоз
Ehrlichia chaffeensis, передается клещами, главным образом клещом амблиомма американским
Олень белохвостый и другие млекопитающие
Юго-восток и юг центральной части Соединенных Штатов Америки
Симптомы обычно появляются через 12 дней после укуса клеща. К ним относится жар, озноб, боль в мышцах, слабость, тошнота и/или рвота, кашель, головная боль и общее недомогание. Сыпь может развиться на туловище, руках и ногах.
Гранулоцитарный анаплазмоз
Anaplasma phagocytophilum, переносимые клещами
В основном мыши и другие мелкие грызуны
В США, в северо-восточных и среднеатлантических штатах, на севере Среднего Запада и Западном побережье.
Европа
Симптомы обычно появляются через 12 дней после укуса клеща. К ним относится жар, озноб, боль в мышцах, слабость, тошнота и/или рвота, кашель, головная боль и общее недомогание (плохое самочувствие).
Лихорадка Ку
Возбудитель коксиелла Бернета, который передается воздушно-капельным путем через вдыхание капелек влаги, содержащих бактерии, или при употреблении зараженного сырого молока
Овцы, крупный рогатый скот и козы
По всему миру
Симптомы появляются внезапно, спустя 9–28 дней после попадания бактерии-возбудителя в организм. Симптомы включают жар, сильную головную боль, озноб, сильную слабость, боль в мышцах, потерю аппетита, потение, непродуктивный кашель, боль в груди и одышку (вызванную пневмонией). Сыпь отсутствует.