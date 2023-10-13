Некоторые распространенные причины и признаки непроизвольной потери массы тела
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Боль в области живота, усталость, аномальное потемнение кожи и головокружение
Анализы крови
Значительное употребление алкоголя в анамнезе
У мужчин феминизация, потеря мышечной ткани, уменьшение волос в подмышечной области, гладкая кожа, рост молочных желез
У мужчин и женщин иногда вздутие живота в связи с наличием в нем жидкости (асциты) и небольшие лиловые точки на коже (паукообразная ангиома)
Иногда только обследование врачом
Печеночные пробы
Неадекватный страх увеличения массы тела у истощенных молодых женщин или подростков женского пола, отсутствие нормальных менструаций
Только обследование врачом
Частая ночная потливость, усталость и повышенная температура
Иногда боль в костях по ночам и другие органо-специфические симптомы
Оценка функции органов
Грусть, усталость, потеря полового влечения и/или удовольствия, расстройство сна
Только обследование врачом
Сахарный диабет 1-го типа (впервые появившийся или не контролируемый надлежащим образом)
Повышенный аппетит
Сильное чувство жажды и повышенный диурез
Оценка уровня сахара (глюкозы) в крови
Лекарственные препараты
История употребления
Обследование врачом
Иногда прекращение приема препарата
Грибковые инфекции (в легких или в организме)
Повышенная температура, ночная потливость, усталость, кашель и одышка
Часто предшествующее посещение или жизнь в области, где распространен специфический грибок
Обычно посев и окрашивание
иногда анализы крови.
Иногда биопсия
Головная боль, мышечная боль, боль в челюстях во время жевания, повышенная температура и/или нарушения зрения у лиц старше 50 лет
Анализы крови
Иногда биопсия височной артерии
Гельминтоз пищеварительного тракта
Повышенная температура, боль в области живота, вздутие, метеоризм и диарея
Обычно проживание или путешествие в развивающиеся страны
Микроскопическое исследование кала
Повышенная температура, одышка, кашель, опухшие лимфатические узлы по всему телу, диарея и грибковые инфекции
Анализы крови
заболевание почек;
Опухшие конечности, усталость, зуд и иногда пенистая моча
Анализы крови и мочи
Обычно наличие факторов риска (например, дисфункция черепного нерва, прием определенных препаратов и старение)
Только обследование врачом
Диарея, метеоризм и иногда жирный стул
Анализ кала
Проблемы с зубами
Зубная боль или боль в деснах
Неприятный запах изо рта, болезнь десен, выпадание зубов и/или кариес
Только обследование врачом
Кашель и учащенное дыхание
Повышенная температура, опухшие лимфатические узлы по всему телу
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Иногда КТ грудной клетки
Биопсия
Инфекция сердечного клапана (бактериальный эндокардит)
Повышенная температура, ночная потливость, боль в суставах, одышка и усталость
Часто у пациентов с заболеваниями сердечных клапанов или у тех, кто вводит препараты внутривенно
Бактериальный посев крови
Эхокардиография
Повышенная активность щитовидной железы (гипертиреоз)
Повышенный аппетит
Непереносимость тепла, потливость, тремор, тревожность, учащенное сердцебиение и диарея
Анализы крови для оценки функции щитовидной железы
Повышенная температура, ночная потливость, кашель и кашель с кровью
Иногда наличие факторов риска (например, контакт с пациентами, заболевшими туберкулезом, или проживание в ненадлежащих условиях)
Посев и мазок мокроты
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ = компьютерная томография; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты, OTC = безрецептурные препараты (over-the-counter); СИОЗС = селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.