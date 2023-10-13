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Некоторые распространенные причины и признаки непроизвольной потери массы тела

Причина

Распространенные признаки*

Диагностический подход

Снижение функции надпочечников

Боль в области живота, усталость, аномальное потемнение кожи и головокружение

Анализы крови

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Значительное употребление алкоголя в анамнезе

У мужчин феминизация, потеря мышечной ткани, уменьшение волос в подмышечной области, гладкая кожа, рост молочных желез

У мужчин и женщин иногда вздутие живота в связи с наличием в нем жидкости (асциты) и небольшие лиловые точки на коже (паукообразная ангиома)

Иногда только обследование врачом

Печеночные пробы

Нейрогенная анорексия

Неадекватный страх увеличения массы тела у истощенных молодых женщин или подростков женского пола, отсутствие нормальных менструаций

Только обследование врачом

Онкологические заболевания

Частая ночная потливость, усталость и повышенная температура

Иногда боль в костях по ночам и другие органо-специфические симптомы

Оценка функции органов

Депрессия

Грусть, усталость, потеря полового влечения и/или удовольствия, расстройство сна

Только обследование врачом

Сахарный диабет 1-го типа (впервые появившийся или не контролируемый надлежащим образом)

Повышенный аппетит

Сильное чувство жажды и повышенный диурез

Оценка уровня сахара (глюкозы) в крови

Лекарственные препараты

  • Злоупотребление наркотиками: амфетамины, кокаин и опиоиды

  • Растительные средства и безрецептурные препараты: например, алоэ, берберин, кофеин, крушина, хитозан, хром, одуванчик, эфедра, 5-гидрокситриптофан, гарциния, гуарана, гуаровая смола, глюкоманнан, растительные диуретики, хвойник китайский, пируват, зверобой и парагвайское чайное дерево

  • Рецептурные препараты: антиретровирусные препараты, препараты противораковой химиотерапии, дигоксин, эксенатид, леводопа, лираглутид, метформин, НПВП, СИОЗС, топирамат и зонисамид

История употребления

Обследование врачом

Иногда прекращение приема препарата

Грибковые инфекции (в легких или в организме)

Повышенная температура, ночная потливость, усталость, кашель и одышка

Часто предшествующее посещение или жизнь в области, где распространен специфический грибок

Обычно посев и окрашивание

иногда анализы крови.

Иногда биопсия

Гигантоклеточный (височный) артериит

Головная боль, мышечная боль, боль в челюстях во время жевания, повышенная температура и/или нарушения зрения у лиц старше 50 лет

Анализы крови

Иногда биопсия височной артерии

Гельминтоз пищеварительного тракта

Повышенная температура, боль в области живота, вздутие, метеоризм и диарея

Обычно проживание или путешествие в развивающиеся страны

Микроскопическое исследование кала

ВИЧ/СПИД

Повышенная температура, одышка, кашель, опухшие лимфатические узлы по всему телу, диарея и грибковые инфекции

Анализы крови

заболевание почек;

Опухшие конечности, усталость, зуд и иногда пенистая моча

Анализы крови и мочи

Потеря вкуса

Обычно наличие факторов риска (например, дисфункция черепного нерва, прием определенных препаратов и старение)

Только обследование врачом

Нарушение всасывания

Диарея, метеоризм и иногда жирный стул

Анализ кала

Проблемы с зубами

Зубная боль или боль в деснах

Неприятный запах изо рта, болезнь десен, выпадание зубов и/или кариес

Только обследование врачом

Саркоидоз

Кашель и учащенное дыхание

Повышенная температура, опухшие лимфатические узлы по всему телу

рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

Иногда КТ грудной клетки

Биопсия

Инфекция сердечного клапана (бактериальный эндокардит)

Повышенная температура, ночная потливость, боль в суставах, одышка и усталость

Часто у пациентов с заболеваниями сердечных клапанов или у тех, кто вводит препараты внутривенно

Бактериальный посев крови

Эхокардиография

Повышенная активность щитовидной железы (гипертиреоз)

Повышенный аппетит

Непереносимость тепла, потливость, тремор, тревожность, учащенное сердцебиение и диарея

Анализы крови для оценки функции щитовидной железы

Туберкулез

Повышенная температура, ночная потливость, кашель и кашель с кровью

Иногда наличие факторов риска (например, контакт с пациентами, заболевшими туберкулезом, или проживание в ненадлежащих условиях)

Посев и мазок мокроты

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

КТ = компьютерная томография; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты, OTC = безрецептурные препараты (over-the-counter); СИОЗС = селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.

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