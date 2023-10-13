Некоторые причины перфорации
Область перфорации
Причины
Комментарии
В любом месте пищеварительного тракта
травма;
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Сильная рвота
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Повреждение, вызванное медицинской процедурой
Разрыв пищевода обычно вызван эндоскопом, баллонным дилататором или бужем (тонким цилиндрическим инструментом).
Проглатывание едких веществ
Обычно проглатывают серную кислоту или щелок.
Желудок или первый отдел тонкой кишки (двенадцатиперстная кишка)
Перфорация в этой области может произойти у людей, у которых ранее не было симптомов язвенной болезни.
Проглатывание едких веществ
Такое вещество обычно повреждает желудок, а не тонкую кишку.
Блокада, которая препятствует кровоснабжению кишечника (сдавливающая закупорка)
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Возможно, острый аппендицит и меккелев дивертикулит
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Блокада (обструкция)
Блокада обычно вызвана онкологическими заболеваниями или уплотненным калом.
Люди, принимающие преднизон или другие лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему (иммунодепрессанты), подвержены высокому риску развития дивертикулита. Однако у них может проявляться мало симптомов.
Воспалительные заболевания кишечника (такие как язвенный колит и болезнь Крона)
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Расширение толстой кишки (токсичный мегаколон)
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Иногда спонтанно
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Травма, которая возникает при хирургическом удалении желчного пузыря (холецистэктомии) или биопсии печени
Изредка воспаление желчного пузыря (холецистит)
Травма может быть связана с желчным пузырем или желчными протоками.