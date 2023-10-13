* Всегда проводится обследование врачом. К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

†У всех пациентов с эпизодом обморока снимают ЭКГ и могут измерять уровень кислорода в крови датчиком, размещенным на пальце (пульсоксиметрия).

‡ Частота сердечных сокращений менее 35 ударов в минуту или более 150 ударов в минуту считается серьезной причиной.