Некоторые причины и характерные особенности обмороков
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Серьезные причины
Заболевания сердечного клапана, такие как аортальный стеноз, митральный стеноз или нарушение функции искусственного сердечного клапана
Кардиомиопатия (заболевание, поражающее сердечную мышцу), в частности гипертрофическая кардиомиопатия
Обморок во время или после физической нагрузки, а затем быстрое восстановление
У лиц молодого или пожилого возраста
Часто у пациентов с известными шумами в сердце
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца)
Очень медленная частота сердечных сокращений (обычно менее 35 ударов в минуту), более распространенный у пожилых людей
Очень быстрая частота сердечных сокращений (обычно более 150 ударов в минуту)
Обморок без предвестников, а затем восстановление сразу после пробуждения
Обморок может случиться в любом положении
Иногда у людей, принимающих определенные лекарственные препараты, особенно используемые для лечения сердечных заболеваний, таких как нарушения сердечного ритма (противоаритмические препараты) или стенокардия (например, бета-блокаторы и/или блокаторы кальциевых каналов)
ЭКГ, иногда непрерывная амбулаторная ЭКГ (с использованием холтеровского монитора или более длительной записи с помощью регистратора событий)
Иногда анализы крови для измерения уровня электролитов, таких как натрий и калий
Тромбоэмболия легочной артерии (блокада легочной артерии сгустком крови)
Часто резкая боль при дыхании, одышка, учащенное дыхание и учащенное сердцебиение
Иногда небольшое повышение температуры, кашель с кровью или шок
Более вероятно у пациентов с факторами риска тромбоэмболии легочной артерии (например, тромбы в анамнезе, недавно перенесенная операция, особенно хирургическое вмешательство на ногах, длительный постельный режим, гипс или шина на ноге, пожилой возраст, курение или рак)
КТ-ангиография или радиоизотопное сканирование легких
Иногда анализ крови для выявления тромбов (анализ на D-димер)
Обычно наблюдается у пожилых людей.
Обычно дискомфорт в области груди, изжога, одышка или тошнота
ЭКГ
Анализы крови для измерения веществ, которые указывают на повреждение сердца (сердечные биомаркеры)
Тяжелая аллергическая реакция (анафилактический шок), приводящая к падению артериального давления
Обморок во время или вскоре после контакта с аллергеном, например, после приема лекарственного препарата или укуса насекомого
Чрезмерная потливость и бледный цвет кожи
У пациентов с или без аллергии в анамнезе
Обычно крапивница, свистящее дыхание или отек части тела (так называемый ангионевротический отек)
Аллергологическое исследование
Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия)
Обморок после развития других симптомов, например, спутанность сознания, дрожь и потливость
Отсутствие реакции или спутанность сознания, которые не разрешаются до проведения специфического лечения
Практически всегда у лиц с диабетом
Измерение уровня глюкозы в капиллярной крови
Быстрое восстановление после вливания глюкозы
Менее серьезные причины
Повышенное давление в грудной клетке (например, из-за кашля или напряжения во время мочеиспускания или дефекации)
Обморок во время деятельности, которая повышает давление в грудной клетке
Симптомы-предвестники (например, головокружение, тошнота или потливость)
Восстановление быстрое, но не немедленное (в пределах от 5 до 15 минут, но человек может чувствовать недомогание в течение нескольких часов)
Только обследование врачом
Сильная эмоция (например, боль, страх или стресс от вида крови)
Обморок на пике сильных эмоций
Симптомы-предвестники (например, головокружение, тошнота или потливость)
Восстановление быстрое, но не мгновенное (в течение 5—15 минут)
Причина, как правило, очевидна
Только обследование врачом
Обмороку иногда предшествуют нарушения ощущений, зрения или других функций (так называемая аура)
Пульсирующая головная боль, часто с одной стороны головы
Чувствительность к свету и/или звукам
Только обследование врачом
Пребывание в положении стоя в течение длительного времени
Причина, очевидная с учетом анамнеза
Отсутствие других симптомов
Только обследование врачом
Беременность
У здоровых женщин детородного возраста
Отсутствие других симптомов
Обычно у женщин с беременностью раннего срока или не распознанной беременностью
Анализ мочи на беременность
Гипервентиляция
Часто покалывание вокруг рта или в пальцах до обморока
Обычно во время или в ответ на ситуацию эмоционального стресса
Частое дыхание, которое может остаться незамеченным пациентом или другими лицами
Обычно у более молодых людей
Только обследование врачом
Лекарственные препараты, используемые для снижения артериального давления (но бета-блокаторы в редких случаях), такие как петлевые диуретики и нитраты
Головокружение, а затем обморок через несколько минут пребывания в положении сидя или стоя
Падение артериального давления в положении стоя, выявленное в ходе осмотра
Обследование врачом
иногда исследование с использованием ортостатического стенда;
Лекарственные препараты, которые могут вызывать нарушение или ускорение сердечного ритма, оказывая влияние на электрическую активность сердца, такие как антипсихотические средства (в основном фенотиазины), некоторые противоаритмические препараты, некоторые антидепрессанты и некоторые антибиотики‡
Иногда учащенное сердцебиение и предобморочное состояние
Внезапная потеря сознания
Обследование врачом
ЭКГ
Нарушение функции вегетативной нервной системы (регулирующей внутренние процессы организма, которые не требуют сознательных усилий, например, артериального давления)
Головокружение, а затем обморок через несколько минут пребывания в положении сидя или стоя
Падение артериального давления в положении стоя, выявленное в ходе осмотра
Обследование врачом
иногда исследование с использованием ортостатического стенда;
Ухудшение физического состояния, вызванное длительным постельным режимом
Головокружение, а затем обморок через несколько минут пребывания в положении сидя или стоя
Падение артериального давления в положении стоя, выявленное в ходе осмотра
Обследование врачом
иногда исследование с использованием ортостатического стенда;
Головокружение, а затем обморок через несколько минут пребывания в положении сидя или стоя
Хроническая усталость
Иногда темный кал или обильные менструальные кровотечения
общий анализ крови;
Анализы кала на скрытую кровь
* Всегда проводится обследование врачом. К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
†У всех пациентов с эпизодом обморока снимают ЭКГ и могут измерять уровень кислорода в крови датчиком, размещенным на пальце (пульсоксиметрия).
‡ Частота сердечных сокращений менее 35 ударов в минуту или более 150 ударов в минуту считается серьезной причиной.
КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.