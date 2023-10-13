Некоторые причины и характеристики сильного сердцебиения
Характеристика*
Возможная причина
Время от времени ощущение пропущенного сердцебиения
Внезапные эпизоды учащения сердцебиения с резким замедлением до нормальных величин; часто у пациентов с предшествующими эпизодами частого сердцебиения
ПНЖТ или синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта
Реже желудочковая тахикардия или врожденный синдром удлиненного интервала QT
Постоянное ощущение частого нерегулярного сердцебиения
Обморок во время сердцебиения
Желудочковая тахикардия, наследственные кардиомиопатии (в том числе гипертрофическая кардиомиопатия и аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка), фибрилляция предсердий, сердечные каналопатии (в том числе синдром удлинения интервала QT и синдром Бругада)
Сердцебиение во время физической нагрузки или эмоциональной ситуации
Синусовая тахикардия (нормальная реакция сердца на стресс), особенно часто у здоровых людей
Нарушение сердечного ритма, вызванное уменьшением кровотока, возникающее при физической нагрузке, чаще встречается у лиц с ишемической болезнью сердца или врожденными заболеваниями сердца
У людей с обмороками или внезапной смертью в семейном анамнезе
Сердечные каналопатии (включая синдром Бругада и врожденный синдром удлиненного интервала QT) или наследственные аритмогенные кардиомиопатии, включая дилатационную или гипертрофическую кардиомиопатию
При кровотечениях, лихорадке, болевом синдроме или потере жидкости (например, в результате рвоты или диареи)
Синусовая тахикардия
Непереносимость жары, потеря веса, выпячивание глазных яблок и болезненность и/или припухлость в передней части шеи
Синусовая тахикардия или фибрилляция предсердий из-за гипертиреоза
* Всегда проводится обследование врачом. К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
ПНЖТ = пароксизмальная наджелудочковая тахикардия.