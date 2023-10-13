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Некоторые причины и характеристики сильного сердцебиения

Характеристика*

Возможная причина

Время от времени ощущение пропущенного сердцебиения

Предсердная экстрасистолия или желудочковая экстрасистолия

Внезапные эпизоды учащения сердцебиения с резким замедлением до нормальных величин; часто у пациентов с предшествующими эпизодами частого сердцебиения

ПНЖТ или синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта

Реже желудочковая тахикардия или врожденный синдром удлиненного интервала QT

Постоянное ощущение частого нерегулярного сердцебиения

Фибрилляция предсердий

Обморок во время сердцебиения

Желудочковая тахикардия, наследственные кардиомиопатии (в том числе гипертрофическая кардиомиопатия и аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка), фибрилляция предсердий, сердечные каналопатии (в том числе синдром удлинения интервала QT и синдром Бругада)

Сердцебиение во время физической нагрузки или эмоциональной ситуации

Синусовая тахикардия (нормальная реакция сердца на стресс), особенно часто у здоровых людей

Нарушение сердечного ритма, вызванное уменьшением кровотока, возникающее при физической нагрузке, чаще встречается у лиц с ишемической болезнью сердца или врожденными заболеваниями сердца

У людей с обмороками или внезапной смертью в семейном анамнезе

Сердечные каналопатии (включая синдром Бругада и врожденный синдром удлиненного интервала QT) или наследственные аритмогенные кардиомиопатии, включая дилатационную или гипертрофическую кардиомиопатию

При кровотечениях, лихорадке, болевом синдроме или потере жидкости (например, в результате рвоты или диареи)

Синусовая тахикардия

Непереносимость жары, потеря веса, выпячивание глазных яблок и болезненность и/или припухлость в передней части шеи

Синусовая тахикардия или фибрилляция предсердий из-за гипертиреоза

* Всегда проводится обследование врачом. К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

ПНЖТ = пароксизмальная наджелудочковая тахикардия.

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