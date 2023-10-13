Некоторые причины и характеристики вагинальных кровотечений на раннем сроке беременности
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Выкидыш, который:
Вагинальное кровотечение, иногда с выходом фрагментов тканей, связанных с беременностью
Спастические боли в области малого таза, отдающие в брюшную полость
Иногда только осмотр врачом
Обычно обследования, как для определения внематочной беременности
Мониторинг аускультации частоты сердечных сокращений плода
Анализ крови для измерения уровня гормона, вырабатываемого плацентой (хорионический гонадотропин человека, или ХГЧ)
Общий анализ крови
Ультразвуковое исследование органов малого таза
Внематочная беременность (неправильно расположенная беременность — не в обычном месте в матке)
Вагинальное кровотечение с болями в области малого таза или живота или без них, которые могут быть тупыми, периодически возникать и исчезать или могут быть сильными, внезапными и постоянными
При прерывании внематочной беременности — обморок, головокружение, учащенное сердцебиение
Анализ крови на беременность
Ультразвуковое исследование органов малого таза
В некоторых случаях лапароскопия (введение зонда с видеокамерой через небольшой разрез в брюшной полости) или лапаротомия (хирургическое вмешательство, включающее в себя разрез брюшной стенки)
Молярная беременность (аномальный рост плаценты с плодом или без него из-за аномально оплодотворенной яйцеклетки)
Вагинальное кровотечение со спастической болью в животе или без нее
Размеры матки больше, чем предполагается
У плода отсутствуют движения и не прослушивается сердцебиение (либо плод отсутствует)
Иногда повышенное артериальное давление, отеки ног или рук, сильная рвота
На более поздних сроках иногда выход из влагалища ткани, похожей на гроздь винограда
Исследования те же, что и при выкидыше
Анализы крови
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† У беременных женщин с тревожными симптомами врач оценивает основные показатели жизнедеятельности матери, проводит физикальное обследование и оценивает статус плода с помощью монитора частоты сердечных сокращений плода или ультразвукового исследования.