Некоторые причины и характеристики вагинальных кровотечений на поздних сроках беременности
Причина
Распространенные признаки*
Подход к диагностике†,‡
Начинаются с отхождения небольшого количества крови, иногда смешанной со слизью (слизистая пробка или кровянистый выделения)
Сокращения матки через регулярные промежутки времени плюс раскрытие, истончение и сглаживание шейки матки
Обследование органов малого таза и мониторинг основных показателей жизнедеятельности женщины
Мониторинг частоты сердечных сокращений плода
Отслоение плаценты (преждевременное отделение плаценты от матки)
Боль или болезненность при прикосновениях к матке
Выделение темной крови со сгустками или ярко-красной крови, кровотечение может быть незначительным или сильным
Иногда пониженное артериальное давление, сопровождающееся обмороком, головокружением или учащенным сердцебиением
Иногда нарушение сердечного ритма у плода
Обследование органов малого таза и мониторинг основных показателей жизнедеятельности женщины
Мониторинг частоты сердечных сокращений плода
Общий анализ крови и анализы крови, позволяющие определить, нормально ли сворачивается кровь
Часто ультразвуковое исследование
Предлежание плаценты (аномально расположенная плацента)
Безболезненные вагинальные кровотечения
Незначительная болезненность или ее отсутствие при прикосновениях к матке
Часто низкорасположенная плацента, обнаруженная на более ранних сроках беременности при ультразвуковом исследовании
Общий анализ крови
Ультразвуковое исследование
Предлежание сосудов (рост кровеносных сосудов плода через шейку матки, блокирующий проход для плода)
Безболезненные вагинальные кровотечения
Часто признаки родов, например, схватки через регулярные интервалы времени
Аномальный сердечный ритм у плода
Иногда подозревается на основании результатов стандартного скринингового ультразвукового исследования
Трансвагинальное ультразвуковое исследование с использованием методов для наблюдения за кровотоком (цветовая доплеровская эхография)
Сильные боли в брюшной полости и болезненность при прикосновении к животу
Прекращение схваток и часто потеря мышечного тонуса матки
Ребенок возвращается обратно по родовому каналу
Небольшое или умеренное вагинальное кровотечение
Отсутствие сердцебиения или замедленный сердечный ритм у плода
Частое сердцебиение у женщины
Обычно предшествующее кесарево сечение или другое хирургическое вмешательство на матке в анамнезе
Подозрение врача, основанное на характерных симптомах
Экстренное кесарево сечение
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† У беременных женщин с тревожными симптомами врач оценивает основные показатели жизнедеятельности матери, проводит физикальное обследование и оценивает плод с помощью монитора частоты сердечных сокращений плода или ультразвукового исследования.
‡ Как правило, женщинам с кровотечением на поздних сроках беременности проводят ультразвуковое исследование; также обычно выполняют общий анализ крови с подсчетом форменных элементов, анализ крови на группу и резус-фактор (положительный или отрицательный).