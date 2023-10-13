Некоторые причины и характеристики боли в шее
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Более распространенные, но менее серьезные причины
Растяжения
Боль, которая:
Обследование врачом
мышечные спазмы.
Непрерывная боль и онемение, приводящая к трудностям, или боль при повороте головы в одну или другую сторону (иногда в обе стороны)
Отсутствие симптомов поражения нервной системы (неврологических симптомов)
Обследование врачом
Остеоартрит (без сдавления корешка спинномозгового нерва)
Боль, которая:
часто наблюдается у лиц с артритом суставов пальцев, тазобедренных и/или коленных суставов.
Обследование врачом
Иногда рентгенологическое обследование шеи
Шейный спондилез (при сдавлении корешка спинномозгового нерва)
Боль, которая:
иногда слабость и/или онемение рук.
МРТ шейного отдела
Ограниченная подвижность шеи
Иногда симптомы сдавления спинного мозга (например, онемение или покалывание в руке, кисти, ноге или стопе, слабость, потеря равновесия, повышение рефлексов)
Обследование врачом
В некоторых случаях МРТ шеи
Иногда проводятся электромиография и исследование скорости проведения нервного импульса
Грыжа межпозвоночного диска (обычно со сдавлением корешка спинномозгового нерва)
То же, что и при шейном спондилезе выше, за исключением того, что боль в шее может быть столь же сильной, как и боль в руке, или более интенсивной.
МРТ шейного отдела
Боль и скованность в различных частях тела (не только в шее)
Болезненные участки, чувствительные при прикосновении
Часто плохой сон
Чаще всего наблюдается у женщин от 20 до 50 лет
Обследование врачом
Менее распространенные, но более серьезные причины
Повреждение оболочки шейной артерии
Обычно непрерывная боль в области головы, шеи и лица
Обычно неврологические симптомы, например, утрата равновесия или вкуса, дезориентация, слабость рук и ног с одной стороны тела, затрудненное глотание, речь и/или зрение
МРА (МРТ с инъекцией красителя, позволяющего увидеть артерии в области шеи)
Ангиография
Прогрессирующее усиление непрерывной боли (даже в ночное время), независимо от положения или движений
Иногда ночная потливость или потеря массы тела
МРТ или КТ
Иногда биопсия
Инфекция костей или близлежащих тканей
Прогрессирующее усиление непрерывной боли (даже в ночное время), независимо от положения или движений
Иногда ночная потливость, жар и/или потеря массы тела
МРТ
Обычно бактериологический посев образца инфицированной ткани
сильную головную боль;
Боль в шее, усиливающаяся при наклоне головы вперед, но не при ее вращении в стороны
Обычно жар, сонливость и/или дезориентация
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция) и анализ спинномозговой жидкости
Внезапная и иногда рецидивирующая потливость, затрудненное дыхание и/или дискомфорт в грудной клетке
Обычно факторы риска развития сердечных заболеваний
Обычно также боль в груди
Электрокардиография, анализ крови для определения сердечных маркеров для обнаружения поражения сердечной мышцы и/или визуализирующие обследования, например, катетеризация сердца или нагрузочные пробы
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ = компьютерная томография; МРА = магнитно-резонансная ангиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.