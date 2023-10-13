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Некоторые причины и характеристики боли в шее

Причина

Распространенные признаки*

Обследования

Более распространенные, но менее серьезные причины

Растяжения

Боль, которая:

  • обычно возникает с одной стороны позвоночника;

  • усиливается при движении и ослабевает при покое.

Обследование врачом

мышечные спазмы.

Непрерывная боль и онемение, приводящая к трудностям, или боль при повороте головы в одну или другую сторону (иногда в обе стороны)

Отсутствие симптомов поражения нервной системы (неврологических симптомов)

Обследование врачом

Остеоартрит (без сдавления корешка спинномозгового нерва)

Боль, которая:

  • иногда не проходит;

  • ухудшается при движениях;

часто наблюдается у лиц с артритом суставов пальцев, тазобедренных и/или коленных суставов.

Обследование врачом

Иногда рентгенологическое обследование шеи

Шейный спондилез (при сдавлении корешка спинномозгового нерва)

Боль, которая:

  • часто распространяется на руку, иногда до кисти руки;

  • обычно более интенсивная в руке, чем собственно в шее;

иногда слабость и/или онемение рук.

МРТ шейного отдела

Стеноз шейного отдела позвоночника

Ограниченная подвижность шеи

Иногда симптомы сдавления спинного мозга (например, онемение или покалывание в руке, кисти, ноге или стопе, слабость, потеря равновесия, повышение рефлексов)

Обследование врачом

В некоторых случаях МРТ шеи

Иногда проводятся электромиография и исследование скорости проведения нервного импульса

Грыжа межпозвоночного диска (обычно со сдавлением корешка спинномозгового нерва)

То же, что и при шейном спондилезе выше, за исключением того, что боль в шее может быть столь же сильной, как и боль в руке, или более интенсивной.

МРТ шейного отдела

Фибромиалгия

Боль и скованность в различных частях тела (не только в шее)

Болезненные участки, чувствительные при прикосновении

Часто плохой сон

Чаще всего наблюдается у женщин от 20 до 50 лет

Обследование врачом

Менее распространенные, но более серьезные причины

Повреждение оболочки шейной артерии

Обычно непрерывная боль в области головы, шеи и лица

Обычно неврологические симптомы, например, утрата равновесия или вкуса, дезориентация, слабость рук и ног с одной стороны тела, затрудненное глотание, речь и/или зрение

МРА (МРТ с инъекцией красителя, позволяющего увидеть артерии в области шеи)

Ангиография

Опухоль спинного мозга

Прогрессирующее усиление непрерывной боли (даже в ночное время), независимо от положения или движений

Иногда ночная потливость или потеря массы тела

МРТ или КТ

Иногда биопсия

Инфекция костей или близлежащих тканей

Прогрессирующее усиление непрерывной боли (даже в ночное время), независимо от положения или движений

Иногда ночная потливость, жар и/или потеря массы тела

МРТ

Обычно бактериологический посев образца инфицированной ткани

Менингит

сильную головную боль;

Боль в шее, усиливающаяся при наклоне головы вперед, но не при ее вращении в стороны

Обычно жар, сонливость и/или дезориентация

Спинномозговая пункция (люмбальная пункция) и анализ спинномозговой жидкости

Инфаркт миокарда или стенокардия

Внезапная и иногда рецидивирующая потливость, затрудненное дыхание и/или дискомфорт в грудной клетке

Обычно факторы риска развития сердечных заболеваний

Обычно также боль в груди

Электрокардиография, анализ крови для определения сердечных маркеров для обнаружения поражения сердечной мышцы и/или визуализирующие обследования, например, катетеризация сердца или нагрузочные пробы

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

КТ = компьютерная томография; МРА = магнитно-резонансная ангиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.

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