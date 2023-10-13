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Некоторые причины и характеристики боли в пояснице

Причина

Распространенные признаки*

Обследования†

Распространенные причины

Растяжения

Боль, которая:

  • часто возникает с одной стороны спины;

  • усиливается при движении и ослабевает при покое.

  • обычно начинается после подъема предметов, сгибания или скручивания.

Обследование врачом

Остеоартрит, иногда с компрессией корешка спинномозгового нерва

Боль в определенной части позвоночника, которая иногда:

  • обостряется при вставании;

  • уменьшается при сидении;

  • распространяется вниз на ногу;

  • сопровождается онемением и/или слабостью;

Обычно наблюдается у пожилых людей с болью и/или деформациями других суставов.

Рентгенологическое исследование

Иногда МРТ или КТ (при достаточно тяжелом остеоартрите, который может вызывать корешковую боль)

компрессионные переломы позвоночника;

Боль в определенной части позвоночника, иногда начинается внезапно

Обычно у людей старшего возраста или больных с остеопорозом

Рентгенологическое исследование

Иногда КТ или МРТ

Грыжа межпозвоночного диска, обычно со сдавлением корешка спинномозгового нерва

Боль в определенной части позвоночника, которая обычно:

  • распространяется вниз на ногу;

  • сопровождается онемением и/или слабостью;

  • усиливается при кашле, чихании или наклоне вперед.

Обследование врачом

В некоторых случаях МРТ

В редких случаях КТ

Стеноз поясничного отдела позвоночника

Боль в определенной части позвоночника в пояснице, которая:

  • усиливается при выпрямлении позвоночника (как при ходьбе или наклоне назад);

  • ослабляется при наклоне вперед или сидении;

  • может распространяться на одну или обе ноги.

Обычно наблюдается у пожилых людей.

Обследование врачом

В некоторых случаях МРТ

Спондилолистез, иногда с компрессией корешка спинномозгового нерва

Боль в спине, которая иногда:

  • у подростков — с одной стороны позвоночника, может распространяться по ноге и может сопровождать перелом;

  • у взрослых — локализуется в определенной части позвоночника, распространяется вниз на обе ноги и включает дегенерацию тканей;

  • сопровождается онемением и/или слабостью;

  • обостряется при вставании или наклоне назад.

Рентгенологическое исследование

МРТ или в некоторых случаях КТ

Фибромиалгия

Боль и скованность в различных частях тела (не только в пояснице)

Болезненные участки, чувствительные при прикосновении

Часто плохой сон

Чаще всего встречается у женщин молодого или среднего возраста.

Обследование врачом

Менее распространенные причины

Анкилозирующий спондилит (воспаление позвоночника и крупных суставов)

Скованность, часто усиливается непосредственно после пробуждения

Прогрессирующее ухудшение гибкости спины, часто приводит к сгорбленности

Иногда болезненность и покраснение глаз и/или боль в других суставах

Часто у молодых мужчин

Рентгенологическое исследование или иногда МРТ

Анализы крови

Синдром конского хвоста

Онемение в области паха и вокруг анального отверстия

Недержание мочи и/или недержание кала

МРТ

опоясывающий лишай;

Боль участка кожи с правой или левой стороны тела, но не с обеих сторон

Обычно волдыри, возникающие на болезненном участке кожи, часто после того, как возникнет боль

Обследование врачом

Онкологические заболевания

Прогрессирующее усиление боли, независимо от положения или деятельности

Иногда потеря аппетита и/или снижение массы тела

Обычно рентгенологическое обследование

МРТ или КТ

Инфекция

Прогрессирующее усиление непрерывной боли, независимо от положения или деятельности

Иногда жар и/или ночная потливость

Часто у больных, которым проведено хирургическое вмешательство для лечения заболеваний спины, больных с иммунным расстройством, принимающих лекарственные препараты для подавления иммунной системы или употребляющих инъекционные запрещенные наркотики

Обычно рентгенологическое обследование

МРТ или КТ

Анализы крови

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки, в том числе боль, являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Если боль проходит без лечения, и отсутствуют настораживающие признаки, необходимость в проведении обследования может отсутствовать.

КТ = компьютерная томография; в/в = внутривенно; МРТ =магнитно-резонансная томография.

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