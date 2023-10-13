* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки, в том числе боль, являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Если боль проходит без лечения, и отсутствуют настораживающие признаки, необходимость в проведении обследования может отсутствовать.