Некоторые причины и характеристики боли в пояснице
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Распространенные причины
Растяжения
Боль, которая:
Обследование врачом
Остеоартрит, иногда с компрессией корешка спинномозгового нерва
Боль в определенной части позвоночника, которая иногда:
Обычно наблюдается у пожилых людей с болью и/или деформациями других суставов.
Рентгенологическое исследование
Иногда МРТ или КТ (при достаточно тяжелом остеоартрите, который может вызывать корешковую боль)
Боль в определенной части позвоночника, иногда начинается внезапно
Обычно у людей старшего возраста или больных с остеопорозом
Рентгенологическое исследование
Иногда КТ или МРТ
Грыжа межпозвоночного диска, обычно со сдавлением корешка спинномозгового нерва
Боль в определенной части позвоночника, которая обычно:
Обследование врачом
В некоторых случаях МРТ
В редких случаях КТ
Боль в определенной части позвоночника в пояснице, которая:
Обычно наблюдается у пожилых людей.
Обследование врачом
В некоторых случаях МРТ
Спондилолистез, иногда с компрессией корешка спинномозгового нерва
Боль в спине, которая иногда:
Рентгенологическое исследование
МРТ или в некоторых случаях КТ
Боль и скованность в различных частях тела (не только в пояснице)
Болезненные участки, чувствительные при прикосновении
Часто плохой сон
Чаще всего встречается у женщин молодого или среднего возраста.
Обследование врачом
Менее распространенные причины
Анкилозирующий спондилит (воспаление позвоночника и крупных суставов)
Скованность, часто усиливается непосредственно после пробуждения
Прогрессирующее ухудшение гибкости спины, часто приводит к сгорбленности
Иногда болезненность и покраснение глаз и/или боль в других суставах
Часто у молодых мужчин
Рентгенологическое исследование или иногда МРТ
Анализы крови
Онемение в области паха и вокруг анального отверстия
МРТ
Боль участка кожи с правой или левой стороны тела, но не с обеих сторон
Обычно волдыри, возникающие на болезненном участке кожи, часто после того, как возникнет боль
Обследование врачом
Онкологические заболевания
Прогрессирующее усиление боли, независимо от положения или деятельности
Иногда потеря аппетита и/или снижение массы тела
Обычно рентгенологическое обследование
МРТ или КТ
Инфекция
Прогрессирующее усиление непрерывной боли, независимо от положения или деятельности
Иногда жар и/или ночная потливость
Часто у больных, которым проведено хирургическое вмешательство для лечения заболеваний спины, больных с иммунным расстройством, принимающих лекарственные препараты для подавления иммунной системы или употребляющих инъекционные запрещенные наркотики
Обычно рентгенологическое обследование
МРТ или КТ
Анализы крови
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки, в том числе боль, являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Если боль проходит без лечения, и отсутствуют настораживающие признаки, необходимость в проведении обследования может отсутствовать.
КТ = компьютерная томография; в/в = внутривенно; МРТ =магнитно-резонансная томография.