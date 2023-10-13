Некоторые причины и характеристики боли в глазу
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Заболевания, которые поражают, в основном, роговицу
Кератит (воспаление роговицы — прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком — вызванное ношением контактных линз в течение длительного времени), связанный с ношением контактных линз
Обычно поражаются оба глаза
Глазная боль и ощущение песка в глазу
Покраснение, слезотечение и повышенная чувствительность к свету
У больных, которые носят контактные линзы в течение длительного времени
Обследование врачом
Царапина роговицы (ссадина)
Посторонний предмет (инородное тело)
Симптомы, которые начинаются после травмы глаза или деятельности, связанной с высоким риском (например, шлифовка металла), которые могли остаться незамеченными у грудных детей и детей младшего возраста
Боль при моргании и ощущение инородного тела в пораженном глазу
Покраснение, слезотечение и обычно повышенная чувствительность к свету
Обследование врачом
Часто сероватое пятно на роговице, которое позже превращается в открытую болезненную ранку
Тупая боль и ощущение инородного тела
Покраснение, слезотечение и повышенная чувствительность к свету
Часто у больных, у которых была травма глаза или которые спали, не снимая контактных линз
Обследование врачом
Посев образца, взятого офтальмологом из ранки
Эпидемический кератоконъюнктивит («кроличьи глаза» — вызванное аденовирусом воспаление конъюнктивы, оболочки, которая выстилает веко и покрывает переднюю часть глаза и роговицы)
Обычно поражены оба глаза
Глазная боль и ощущение песка в глазу
Покраснение, слезотечение и обычно повышенная чувствительность к свету
Часто отек век и припухшие болезненные лимфатические узлы перед ушами
Редко временная сильная размытость зрения
Обследование врачом
Кератит, вызванный вирусом простого герпеса (инфекция роговицы, вызванная вирусом простого герпеса)
Обычно поражается только один глаз
На ранней стадии: Симптомы, которые начинают проявляться после эпизода конъюнктивита
Волдыри на веке, иногда корочки
На поздней стадии или при рецидивах: Покраснение и слезотечение, боль, нарушение зрения и повышенная чувствительность к свету
Обычно только обследование врачом
Иногда определение вируса в соскобах с поверхности роговицы или из волдырей вокруг глаза
Опоясывающий герпес с поражением глаз (опоясывающий лишай, вызванный вирусом ветряной оспы, который поражает лицо и глаз)
Обычно поражается только один глаз
На ранней стадии: Сыпь с волдырями и (или) корочками на одной стороне лица, вокруг глаза, на лбу и иногда на кончике носа
На поздней стадии: покраснение, слезотечение, обычно повышенная чувствительность к свету и отек века
Обычно только обследование врачом
Иногда определение вируса в соскобах с волдырей вокруг глаза
Кератит сварщика (кератит, вызванный воздействием ультрафиолетовых лучей) — воспаление роговицы, вызванное избыточным воздействием ультрафиолетового света
Обычно поражаются оба глаза
Симптомы, которые начинают появляться в течение нескольких часов после избыточного воздействия ультрафиолетового света (которое возникает при электродуговой сварке, при работе лампы для загара или при отражении ярких солнечных лучей от снега, в частности, в условиях высокогорья)
Глазная боль и ощущение песка в глазу
Покраснение, слезотечение и повышенная чувствительность к свету
Обследование врачом
Другие глазные болезни
Сильная боль и покраснение глаза
Головная боль, тошнота, рвота и боль при воздействии света
Нарушения зрения, такие, как ореолы вокруг огней, и (или) ухудшение зрения
Измерение внутриглазного давления (тонометрия)†
Обследование каналов оттока жидкости из глаза с помощью специальных линз (гониоскопия), которое выполняет офтальмолог
Передний увеит (воспаление передней камеры — заполненного жидкостью пространства между радужной оболочкой и роговицей)
Боль в глазу и повышенная чувствительность к свету
Покраснение глаза (особенно вокруг роговицы)
Размытость или потеря зрения
Часто у больных с аутоиммунными заболеваниями или у больных, которые недавно перенесли травму
Обследование врачом
Эндофтальмит (инфекция внутренней части глаза)‡
Обычно поражается только один глаз
Боль в глазу, сильное покраснение, повышенная чувствительность к свету и сильное снижение зрения
Часто у больных, которые недавно перенесли хирургическое вмешательство на глазу или серьезную травму глаза либо инфекцию кровотока
Обследование врачом
Посев жидкостей глаза, взятых офтальмологом
Неврит зрительного нерва (воспаление зрительного нерва), которое может быть связано с рассеянным склерозом‡
Обычно незначительная боль, которая может усиливаться при движении глазами
частичная или полная потеря зрения;
Веки и роговицы в норме
Обследование врачом
Часто МРТ с контрастированием головного мозга и глазницы
Флегмона глазницы (инфекция тканей глазницы или глазницы)‡
Обычно поражается только один глаз
Выпячивание глаза, покраснение глаза, боль в глубине глаза и тупая боль в глазу и вокруг него
Красные и отечные веки
Невозможность совершать полные движения глазами во всех направлениях
Нарушение или потеря зрения
лихорадка
Иногда предшествуют симптомы синусита (см. ниже)
Обследование врачом
Обычно КТ или МРТ глазницы
Псевдоопухоль глазницы (доброкачественное скопление воспаленных и фиброзных тканей в глазнице)‡
Боль в глазу и вокруг него; может быть очень сильной
Часто выпячивание одного глаза
Часто невозможность совершать движения глазами в полном объёме во всех направлениях
Отек вокруг глаза
Обследование врачом
Обычно КТ или МРТ глазницы
Иногда биопсия
Склерит (воспаление белка глаза, который называют склерой)
Очень сильная боль, которую часто называют сверлящей, и повышенная чувствительность к свету
Слезотечение
Красные и фиолетовые пятна на белке глаза
Часто у больных с аутоиммунными заболеваниями
Обследование врачом
В некоторых случаях — ультразвуковое исследование или компьютерная томография (КТ) глазницы
В редких случаях — биопсия
Другие заболевания, которые сопровождаются болью
Кластерные головные боли или мигренозные головные боли
У больных, у которых раньше были эпизоды сильных головных болей
Кластерные головные боли: Головные боли, которые:
Мигрени: Головные боли, которые:
Обследование врачом
Иногда КТ или МРТ головного мозга
Иногда отек вокруг глаза; все другие симптомы глазных болезней отсутствуют
Желтые или зеленоватые выделения из носа (иногда с примесью крови), головная боль, боль в глазу или в области лица, интенсивность которой меняется в зависимости от положения головы
Повышенная температура, болезненность лица, иногда продуктивный кашель в ночное время и неприятный запах изо рта
Обследование врачом
Иногда КТ околоносовых пазух
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда. Заболевание локализируется только в одном глазу, если не указано иное.
† Врачи почти всегда проводят обследование с использованием щелевой лампы и красителя флуоресцеина, а также измеряют внутриглазное давление (процедуру называют тонометрией).
‡ Эти причины не являются частыми.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.