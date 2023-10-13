* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда. Заболевание локализируется только в одном глазу, если не указано иное.

† Врачи почти всегда проводят обследование с использованием щелевой лампы и красителя флуоресцеина, а также измеряют внутриглазное давление (процедуру называют тонометрией).

‡ Эти причины не являются частыми.

КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.