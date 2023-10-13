Некоторые причины и характеристики болей в области малого таза на ранних сроках беременности
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Нормальные изменения во время беременности, включая растяжение и рост матки и окружающих соединительных тканей
Ощущение спазмов или давления в нижней части живота, в малом тазу и/или в нижней части спины
Иногда внезапная острая боль при движении (боль в круговой связке)
Регулярный пренатальный осмотр с определением основных показателей жизнедеятельности матери, обследование брюшной полости, иногда обследование органов малого таза и измерение частоты сердечных сокращений плода
Иногда ультразвуковое исследование органов малого таза
Спастическая боль в области малого таза
Обычно вагинальное кровотечение, иногда с выходом фрагментов тканей, связанных с беременностью
Измерение частоты сердечных сокращений плода
Анализ крови на беременность
Ультразвуковое исследование органов малого таза
Внематочная беременность (неправильно расположенная беременность — не в обычном месте в матке)
Боль в области брюшной полости или малого таза, которая
Если внематочная беременность прерывается, возможен обморок, головокружение или учащенное сердцебиение
Анализ крови на беременность
Ультразвуковое исследование органов малого таза
В некоторых случаях лапароскопия (введение зонда с видеокамерой через небольшой разрез в брюшной полости) или лапаротомия (хирургическое вмешательство, включающее в себя разрез брюшной стенки)
Синдром гиперстимуляция яичников
Использование лекарственных препаратов для лечения бесплодия при текущей беременности
Тупая боль или давление в животе
При умеренной или тяжелой форме — увеличение массы тела, вздутие живота и асцит, острая болезнь почек, плевральный выпот или диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови
Ультразвуковое исследование
Анализы крови
Часто жжение во время мочеиспускания, частые позывы к мочеиспусканию, а также необходимость немедленного мочеиспускания
Иногда дискомфорт, который ощущается чуть выше лобковой кости
Иногда кровь в моче
Иногда жар и озноб
Анализы мочи (общий анализ мочи) и посев
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† У беременных женщин с тревожными симптомами врач оценивает основные показатели жизнедеятельности матери, проводит физикальное обследование и оценивает статус плода с помощью монитора частоты сердечных сокращений плода или ультразвукового исследования.