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Некоторые причины и характеристики болей в области малого таза на ранних сроках беременности

Причина

Распространенные признаки*

Диагностический подход†

Нормальные изменения во время беременности, включая растяжение и рост матки и окружающих соединительных тканей

Ощущение спазмов или давления в нижней части живота, в малом тазу и/или в нижней части спины

Иногда внезапная острая боль при движении (боль в круговой связке)

Регулярный пренатальный осмотр с определением основных показателей жизнедеятельности матери, обследование брюшной полости, иногда обследование органов малого таза и измерение частоты сердечных сокращений плода

Иногда ультразвуковое исследование органов малого таза

Выкидыш

Спастическая боль в области малого таза

Обычно вагинальное кровотечение, иногда с выходом фрагментов тканей, связанных с беременностью

Измерение частоты сердечных сокращений плода

Анализ крови на беременность

Ультразвуковое исследование органов малого таза

Внематочная беременность (неправильно расположенная беременность — не в обычном месте в матке)

Боль в области брюшной полости или малого таза, которая

  • обычно сопровождается вагинальным кровотечением;

  • может быть тупой и появляться и исчезать, может быть сильной, внезапной и постоянной

Если внематочная беременность прерывается, возможен обморок, головокружение или учащенное сердцебиение

Анализ крови на беременность

Ультразвуковое исследование органов малого таза

В некоторых случаях лапароскопия (введение зонда с видеокамерой через небольшой разрез в брюшной полости) или лапаротомия (хирургическое вмешательство, включающее в себя разрез брюшной стенки)

Синдром гиперстимуляция яичников

Использование лекарственных препаратов для лечения бесплодия при текущей беременности

Тупая боль или давление в животе

При умеренной или тяжелой форме — увеличение массы тела, вздутие живота и асцит, острая болезнь почек, плевральный выпот или диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови

Ультразвуковое исследование

Анализы крови

Инфекции мочевыводящих путей

Часто жжение во время мочеиспускания, частые позывы к мочеиспусканию, а также необходимость немедленного мочеиспускания

Иногда дискомфорт, который ощущается чуть выше лобковой кости

Иногда кровь в моче

Иногда жар и озноб

Анализы мочи (общий анализ мочи) и посев

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† У беременных женщин с тревожными симптомами врач оценивает основные показатели жизнедеятельности матери, проводит физикальное обследование и оценивает статус плода с помощью монитора частоты сердечных сокращений плода или ультразвукового исследования.

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