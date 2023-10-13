Некоторые причины и признаки отека века
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Заболевания век
Аллергические реакции, влияющие только на глаза
Зуд, боль отсутствует
Бледное припухшее веко или веки и иногда бледная припухшая конъюнктива (оболочка, которая выстилает веко и покрывает переднюю часть глаза)
Иногда возникает у больных, у которых уже был такой приступ или которые ранее уже подвергались воздействию аллергена, или имело место и то, и иное
Поражены одно или оба века
Обследование врачом
блефарита (воспаление краев век);
Желтые корочки на ресницах
Зуд, жжение, покраснение, ранки или сочетание всего этого
Иногда сопровождается себорейным дерматитом (воспалением кожи, которое характеризуется наличием жирных бляшек на волосистой части головы и лица)
Обычно поражаются оба века
Обследование врачом
Блефарит, вызванный вирусом простого герпеса
Скопления наполненных жидкостью волдырей на покрасневшей коже, открытые ранки и значительная боль
Как правило, страдает один глаз (у детей могут страдать оба глаза)
Обследование врачом
Халазион (увеличение сальной железы глубоко в веке)
Болезненный покрасневшей участок только на одном веке
Впоследствии развитие круглой безболезненной припухлости на краю века
Обследование врачом
Инфекционный конъюнктивит («кроличьи глаза» или воспаление конъюнктивы, вызванное бактериями или вирусом)
Покраснение белка глаза, выделения и иногда корочки на ресницах, когда человек просыпается утром
Страдают один или оба глаза
Обследование врачом
Скопления наполненных жидкостью волдырей на покрасневшей коже, открытые ранки и значительная боль
Обычно поражается только один глаз, имеется кожный зуд в прилегающей области
Обследование врачом
Ячмень (гордеолум)
Покраснение и боль на одном веке
Впоследствии припухлость края века, иногда маленький, приподнимающийся, наполненный гноем бугорок
Обследование врачом
Укус насекомого
Зуд, покраснение, иногда маленькие приподнятые бугорки
Обследование врачом
Заболевания глазницы или близлежащих органов
Тромбоз кавернозного синуса (закупорка вены у основания мозга в результате инфицирования тромба)†
Головная боль, выпячивание глазного яблока, слабость глазных мышц с двоением зрения, обвисание век, потеря зрения и повышение температуры
Как правило, сначала поражается одно веко, затем другое
Симптомы синусита (боль за глазами, которая усиливается при движении головой и удалении выделений из носа, иногда с примесью крови) или других инфекций лица, таких, как флегмона глазницы или пресептальная флегмона
КТ или МРТ головного мозга выполняется немедленно
Флегмона глазницы (инфекция тканей в пределах глазницы и вокруг нее)†
Выпячивание глаза, покраснение глаза, боль в глубине глаза
Красные припухшие веки
Иногда двоение зрения, невозможность повернуть глаза в некоторых направлениях, боль при движении глазами или потеря зрения
Обычно поражается только один глаз
лихорадка
Иногда предшествуют симптомы синусита
КТ или МРТ глазниц
Пресептальная (периорбитальная) флегмона (инфекция века, а также кожи и тканей вокруг передней части глаза)
Отек и покраснение вокруг глаза, выпячивание глаза отсутствует
Иногда боль (обычно вокруг глаза) и повышение температуры
Обычно поражается только один глаз
Зрение не нарушается, движения глаза не ограничены
Иногда предшествует кожная инфекция возле уха
Обследование врачом
Иногда МРТ или КТ глазниц
Заболевания, которые поражают весь организм‡
Аллергические реакции
зуд;
Иногда симптомы аллергии, которые присутствуют и в других частях тела (например, сыпь, хрипы или насморк)
Иногда возникают у больных, у которых уже был такой приступ аллергии или которые ранее уже подвергались воздействию аллергена, у больных склонных к разного рода аллергиям, или имеет место сочетание факторов
Обследование врачом
Заболевания или нарушения, которые вызывают отек всего тела (например, хроническое заболевание почек, сердечная недостаточность, печеночная недостаточность, беременность, преэклампсия)
Отек обоих век и иногда лба
Отсутствуют зуд, боль, покраснение или иные симптомы заболевания глаз
Обычно отекают ноги
Обследование сердца, печени, почек в зависимости от того, на какие заболевания есть подозрение
Гипотиреоз (пониженная активность щитовидной железы)
Отек лица, боль отсутствует
Сухая чешуйчатая кожа и жесткие волосы
Непереносимость холода
Анализы крови для оценки функции щитовидной железы
Болезнь Грейвса (повышенная активность щитовидной железы, вызванная иммунным нарушением)
Выпячивание глазных яблок (пучеглазие), двоение зрения
Как правило, болезненные ощущения отсутствуют
Ускоренное сердцебиение, тревожность, потеря веса
Анализы крови для оценки функции щитовидной железы
КТ или МРТ глазниц, если выпячивание является выраженным
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Эти заболевания встречаются редко.
‡ Эти заболевания вызывают отек обоих век без покраснения.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.