* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда. † Эти заболевания встречаются редко. ‡ Эти заболевания вызывают отек обоих век без покраснения. КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.