Некоторые причины и признаки несварения желудка
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Рак (например, рак пищевода или рак желудка)
Хронический, неопределенный дискомфорт
Позже дисфагия при раке пищевода или ощущение быстрого насыщения при раке желудка
потеря веса;
Эндоскопия верхнего отдела пищеварительного тракта (обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования)
КТ брюшной полости
Изменение характера дефекации, например, диарея, вздутие или жирный стул
Железодефицитная анемия, не имеющая другой причины
Анализы крови
Эндоскопическая биопсия тканей тонкого кишечника
Коронарная ишемия (недостаточный кровоток к коронарным артериям)
Иногда у людей, у которых симптомы возникают при физической нагрузке
Факторы риска развития болезней сердца (таких как повышенное артериальное давление, диабет и/или высокие уровни холестерина)
Электрокардиография (ЭКГ)
Анализы крови
Иногда нагрузочная проба
Лекарственные препараты (такие как бисфосфонаты, эритромицин и другие макролидные антибиотики, эстрогены, железо, нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП] и калий) или наркотические препараты
У принимающих лекарственные препараты, способные вызвать несварение желудка
Симптомы возникают вскоре после приема лекарственного препарата
Обследование врачом
Иногда трудности при проглатывании жидкостей и твердой пищи
Исследование с помощью бариевой взвеси
Изжога и/или иногда рефлюкс кислоты или содержимого желудка в рот
Симптомы иногда начинаются в положении лежа
Облегчение при приеме антацидов
Обследование врачом
Иногда медикаментозное лечение для подавления образования кислоты
Иногда эндоскопия верхнего отдела пищеварительного тракта
Иногда измерение рН пищевода (рН является показателем кислотности)
Жгучая или «грызущая» боль, возникающая перед едой, которую можно облегчить приемом пищи или антацидов, блокаторов гистаминовых-2 (H2) рецепторов или ингибиторами протонного насоса (ИПН)
Может будить людей по ночам
Обследование врачом
Иногда эндоскопия верхнего отдела пищеварительного тракта
Иногда анализ на наличие инфекции, вызванной Helicobacter pylori
Плохое опорожнение желудка (гастропарез), обычно вследствие других расстройств, таких как диабет, расстройства соединительной ткани и/или неврологические расстройства
Тошнота, боль в животе, иногда рвота
Ощущение быстрого насыщения
Иногда у людей с расстройством, вызывающим ощущение быстрого насыщения
Эндоскопия верхнего отдела пищеварительного тракта и/или ЯМР-сканирование для оценки опорожнения желудка
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда. Одни и те же признаки могут появиться в результате разных причин.
КТ — компьютерная томография.