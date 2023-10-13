Некоторые причины и признаки неприятного запаха изо рта
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Заболевания ротовой полости (оральные)
Бактерии на задней части языка
Соскобы с языка, имеющие неприятный запах
Здоровые десны и зубы
Осмотр у врача или стоматолога
Заболевания периодонта, например, гингивит и периодонтит
Нездоровые десны и зубы, обнаруженные во время осмотра
У людей с плохой гигиеной полости рта в истории болезни
Осмотр у стоматолога
Раковые опухоли ротовой полости (большинство из них обнаруживаются во время осмотра у врача или у стоматолога задолго до появления неприятного запаха)
Обычно обнаруживаются во время осмотра
Чаще встречается у пожилых людей с длительным употреблением алкоголя и/или табака в анамнезе
Биопсия, КТ или МРТ
Заболевания вне ротовой полости (экстраоральные)
Инородный предмет (тело) в носу†
Частые гнойные или кровянистые выделения из носа
Обнаруживаются во время осмотра
Обычно у детей
Обследование врачом
Иногда визуализирующие исследования
Рак носовых ходов и гортани†
Неприятные ощущения при глотании
Обследование врачом
Легочные инфекции, такие как абсцесс легкого, бронхоэктаз или инфекции, вызванные попаданием инородного тела в дыхательные пути
Кашель с выделением крови или мокроты (слизи)
Повышение температуры тела
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Посев мокроты
Иногда КТ или бронхоскопия
Воображаемый галитоз (психогенный галитоз)
Неприятный запах, который не обнаруживается другими людьми
Часто у людей, склонных преувеличивать нормальные ощущения организма
Обследование врачом
Иногда консультация у психолога
Инфекция носовых пазух†
Гнойные выделения из носа
Болевые ощущения в области лица, головная боль или оба этих симптома
Обследование врачом
Иногда КТ
Отрыгивание непереваренной пищи (регургитация) в положении лежа или при наклоне вперед
Изображение верхних отделов пищеварительного тракта после перорального приема бария (глотка бариевой взвеси)
Вещества, принимаемые внутрь
Алкогольные напитки, чеснок, лук, табак
Обнаружение на основании истории болезни
Диагноз после осмотра врача исключает другие причины
Обследование врачом
Исключение вещества для определения, исчезнут ли симптомы
* Признаки включают в себя симптомы и результаты осмотра у врача или стоматолога. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Запах обычно более ощутим из носа, чем изо рта.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.