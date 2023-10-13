Некоторые причины и признаки зубной боли
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Периапикальный абсцесс (скопление гноя вокруг корня зуба, которое может вызвать острые или хронические симптомы)
Боль может начаться недавно или быть хронической
Постоянная боль, которая усиливается при жевании или кусании
Обычно человек может точно определить, какой зуб его беспокоит
Зуб болезненный при постукивании металлическим зондом или шпателем (перкуссия)
Иногда виден отек десны над пораженным корнем и болезненное набухание прилегающей щеки и / или губы
Осмотр врача†
Апикальный периодонтит (воспаление тканей вокруг корня зуба)
Признаки, аналогичные апикальному абсцессу, но менее серьезные и без опухоли над пораженным корнем
Осмотр врача†
Боль, которая:
Обычно видимая полость или поверхность корня зуба подвергается рецессии десны или эрозии
Осмотр врача†
Перелом зуба
Острая боль при жевании
Отмечается чувствительность к холоду
Осмотр врача†
Перикоронит (обычно с участием прорезавшегося или частично вколоченного зуба мудрости)
Постоянная тупая боль, особенно при жевании
Видимая отечность, покраснение, иногда гной вокруг пораженного зуба
Часто происходит спазм жевательных мышц (тризм), в результате чего челюсть открывается не полностью
Осмотр врача†
Пульпит (воспаление пульпы зуба)
Боль, которая возникает без стимуляции и/или длится более нескольких секунд после стимуляции
Может возникнуть трудность при определении пораженного зуба
Осмотр врача†
Боль в нескольких верхних зубах с одной стороны, особенно молярах и премолярах
Чувствительность при жевании и простукивании верхних зубов (перкуссия)
При постукивании по носовым пазухам часто наблюдаются выделения из носа и болезненность
Боль при изменении положения, особенно при наклоне головы (например, при завязывании шнурков)
Осмотр врача, иногда с КТ придаточных пазух носа
Осмотр стоматолога, если синусит не обнаружен
Дискомфорт и беспокойство во время прорезывания зубов у детей раннего возраста
Обычно наблюдается слюнотечение и тяга к жеванию каких-либо предметов (например, поручней детской кроватки)
Обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Также обычно проводится рентген зубов.
КТ — компьютерная томография.