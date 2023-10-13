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Некоторые причины и признаки выпячивания глазного яблока

Причина

Распространенные признаки*

Обследования

Болезнь Грейвса

Глазные симптомы: боль, слезотечение, сухость, раздражение, повышенная чувствительность к свету, двоение зрения и потеря зрения

Обычно поражаются оба глаза

Общие симптомы: сильное сердцебиение, беспокойство, повышенный аппетит, потеря веса, диарея, непереносимость жары, повышенное потообразование, и бессонница

Анализы крови для оценки функции щитовидной железы

Иногда КТ или МРТ глазниц

Флегмона глазницы (инфекция тканей глазницы или глазницы)

Обычно поражается только один глаз

Покраснение глаза, боль в глубине глаза, боль при движении глазами и боль вокруг глаза

Красные и отечные веки

Невозможность совершать полные движения глазами во всех направлениях

Нарушение или потеря зрения

лихорадка

Иногда предшествуют симптомы синусита

МРТ или КТ головного мозга и глазницы

Новообразование в глазной впадине, например, опухоль (злокачественная или доброкачественная) или изменение формы кровеносного сосуда

Потеря или ухудшение зрения и боль в глазу

Иногда двоение зрения и головная боль

МРТ или КТ глазницы

Ретробульбарное кровоизлияние (кровотечение в глазнице)

Обычно поражается только один глаз

Внезапно возникающие симптомы

Потеря зрения, двоение зрения и боль в глазу

У больных, которые перенесли хирургическую операцию или травму глаза и которые страдают болезнями, сопровождающимися кровотечениями

КТ глазницы или лечение, начатое немедленно

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.

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