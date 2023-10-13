Некоторые причины и признаки выпячивания глазного яблока
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Глазные симптомы: боль, слезотечение, сухость, раздражение, повышенная чувствительность к свету, двоение зрения и потеря зрения
Обычно поражаются оба глаза
Общие симптомы: сильное сердцебиение, беспокойство, повышенный аппетит, потеря веса, диарея, непереносимость жары, повышенное потообразование, и бессонница
Анализы крови для оценки функции щитовидной железы
Иногда КТ или МРТ глазниц
Флегмона глазницы (инфекция тканей глазницы или глазницы)
Обычно поражается только один глаз
Покраснение глаза, боль в глубине глаза, боль при движении глазами и боль вокруг глаза
Красные и отечные веки
Невозможность совершать полные движения глазами во всех направлениях
Нарушение или потеря зрения
лихорадка
Иногда предшествуют симптомы синусита
МРТ или КТ головного мозга и глазницы
Новообразование в глазной впадине, например, опухоль (злокачественная или доброкачественная) или изменение формы кровеносного сосуда
Потеря или ухудшение зрения и боль в глазу
Иногда двоение зрения и головная боль
МРТ или КТ глазницы
Ретробульбарное кровоизлияние (кровотечение в глазнице)
Обычно поражается только один глаз
Внезапно возникающие симптомы
Потеря зрения, двоение зрения и боль в глазу
У больных, которые перенесли хирургическую операцию или травму глаза и которые страдают болезнями, сопровождающимися кровотечениями
КТ глазницы или лечение, начатое немедленно
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.