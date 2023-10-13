§ Ранитидин (который применялся перорально, внутривенно и отпускался без рецепта) был отозван из продажи в Соединенных Штатах Америки и во многих других странах из-за неприемлемого уровня N-нитрозодиметиламина (НДМА), который представляет собой вещество, возможно, вызывающее онкологические заболевания.