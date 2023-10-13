Некоторые причины и признаки выделений из соска
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Доброкачественные нарушения со стороны молочной железы
Внутрипротоковая папиллома (доброкачественная опухоль в молочном протоке) — наиболее распространенная причина
Кровянистые или розовые выделения из одной молочной железы
Обычно ультразвуковое исследование
Дополнительные обследования, такие как маммография, МРТ или дуктография (маммография молочных протоков), в зависимости от результатов ультразвукового исследования
Биопсия, если другие анализы не могут исключить рак
Расширение протока молочной железы (расширенные молочные протоки)
Кровянистые, розовые или разноцветные (похожие на гной, серого или молочного цвета), иногда вязкие или липкие, выделения из одной или обеих молочных желез
Такие же, как и для внутрипротоковой папилломы
Фиброзно-кистозные изменения (включая боль, кисты и уплотнения)
Уплотнение, часто эластичное и болезненное обычно развивается до наступления менопаузы
Возможно, выделения бледно-желтого, зеленого или белого цвета
Возможно, уплотнения в молочных железах в анамнезе
Такие же, как и для внутрипротоковой папилломы
Боль, болезненность, покраснение, ощущение тепла или комбинация симптомов, которые внезапно начинаются в молочной железе
Часто повышение температуры
Болезненное уплотнение с абсцессом и, возможно, выделения с неприятным запахом, похожие на гной
Осмотр молочных желез
Если выделения не прекращаются после курса лечения, обследования как при внутрипротоковой папилломе
Выделения из соска†
Возможно, пальпируемые уплотнения, изменения кожи или увеличенные лимфатические узлы, чаще всего в подмышечной впадине
Иногда кровянистые или розовые выделения
Такие же, как и для внутрипротоковой папилломы
Повышенный уровень пролактина‡
Различные нарушения, включая следующие:
Выделения молочного цвета (не кровянистые), обычно из обеих молочных желез
Отсутствие уплотнений
Возможно, нарушения менструального цикла или отсутствие менструаций (аменорея)
Анализы крови для измерения уровней пролактина и тиреотропного гормона
Анализ принимаемых лекарственных препаратов:
Если уровни пролактина или тиреотропного гормона повышены, МРТ головного мозга
Непереносимость холода, вялость, запоры или увеличение веса
Возможные гормональные отклонения (такие как отсутствие менструаций или бесплодие), изменения зрения или головные боли
При поражении печени водянка или желтуха
У людей с нарушениями со стороны почек или печени
Некоторые лекарственные препараты, включая:
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Анализы крови для измерения уровней пролактина и тиреотропного гормона
Анализ принимаемых лекарственных препаратов:
Если уровни пролактина или тиреотропного гормона повышены, МРТ головного мозга
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Выделения из соска обычно вызваны внутрипротоковой карциномой или инвазивной протоковой карциномой.
‡ Пролактин — это гормон, который стимулирует выработку молока молочными железами.
§ Ранитидин (который применялся перорально, внутривенно и отпускался без рецепта) был отозван из продажи в Соединенных Штатах Америки и во многих других странах из-за неприемлемого уровня N-нитрозодиметиламина (НДМА), который представляет собой вещество, возможно, вызывающее онкологические заболевания.
МРТ — магнитно-резонансная томография.