Некоторые причины и признаки вспышек в глазах и плавающих помутнений
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Глазные болезни, которые не вызывают беспокойства
Плавающие помутнения, связанные с процессами в стекловидном теле (плавающие помутнения, возникающие из-за стягивания студенистого вещества, которым заполнено глазное яблоко, которое называется стекловидным телом)
Немногочисленные прозрачные комки или нитевидные образования, которые:
В течение последнего времени количество или вид плавающих помутнений не изменились
Не влияют на зрение
Обследование офтальмологом
Отделение стекловидного тела от сетчатки
Внезапное увеличение количества плавающих помутнений, обычно у пожилых людей
Плавающие помутнения, похожие на паутину
Одно большое плавающее помутнение, которое уходит из поля зрения и возвращается в него
Фотопсия, которая появляется и проходит
Обследование офтальмологом
Серьезные глазные болезни
Обычные внезапные вспышки света, которые могут выглядеть как молния, пятна или звездочки (фотопсия), которые случаются время от времени или отмечаются постоянно
Потеря зрения, которая происходит на одном участке, как правило, по углам глаза (периферическое зрение)
Потеря зрения, которая распространяется по полю зрения как занавес
Иногда случаются у больных с факторами риска отслойки сетчатки (такими, как недавняя травма глаза, хирургическая операция на глазу или близорукость высокой степени)
Обследование офтальмологом
Перфорация сетчатки
Фотопсия
Иногда симптомы касаются только периферического поля зрения
Обследование офтальмологом
Кровоизлияние в стекловидное тело (кровотечение в стекловидное тело)
У больных с факторами риска этого заболевания (такими, как диабет, перфорация сетчатки, серповидноклеточная анемия или травма глаза)
Обычно потеря всего поля зрения (не просто одного или нескольких участков)
Обследование врачом и, как правило, офтальмологом
Иногда ультразвуковое исследование сетчатки
Воспаление стекловидного тела (происходит при заражении глаза токсоплазмой, грибками или редко цитомегаловирусом, либо вызывается аутоиммунными заболеваниями)
боль;
Потеря зрения по всему полю зрения
Возможно поражение обоих глаз
У больных с факторами риска таких инфекций (например, СПИД, употребление инъекционных наркотиков и другие заболевания, которые ослабляют иммунную систему)
Обследование офтальмологом
Иногда исследования, которые проводятся для подтверждения наличия микроорганизмов, которые предположительно стали причиной инфекции
Заболевания, не связанные с глазами
Глазная мигрень (мигрень, которая вызывает симптомы нарушения зрения)
Линии с неровными краями, которые сначала появляются в середине поля зрения, а затем распространяются к боковым частям поля зрения, и исчезают приблизительно через 20 минут
Иногда размытое центральное зрение
Иногда головная боль после нарушения зрения
Иногда у больных, страдающих мигренью
Обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда. Признаки проявляются только в одном глазу, если не указано иное.