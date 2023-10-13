Некоторые причины и особенности отореи (выделений из уха)
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Кратковременные выделения (продолжительностью менее 6 недель)
Сильная боль в ухе резко утихает, когда из уха появляются густые беловатые выделения
Только обследование врачом
Хронический средний отит (с обострениями)
Наличие перфорации барабанной перепонки и/или холестеатомы (доброкачественные новообразования клеток кожи в среднем ухе) в прошлом, выделения из уха в прошлом
Неестественный вид барабанной перепонки (выявляется во время осмотра)
Иногда только обследование врачом
Иногда КТ высокого разрешения височной кости
Утечка спинномозговой жидкости в результате тяжелой травмы головы или нейрохирургического вмешательства в недавнем прошлом
Очевидная травма головы или нейрохирургическое вмешательство в недавнем прошлом
Жидкость может быть прозрачной или кровянистой
Визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ) головы, включая основание черепа, или магнитно-резонансная томография (МРТ) с гадолинием
Наружный отит (инфекционный или аллергический)
Инфекционный: часто после купания или травмы; сильная боль (усиливается, если потянуть за ухо).
Аллергический: часто после использования ушных капель; зуд (сильный) и покраснение, боль слабее, чем при инфекционном отите;
обычно сыпь на мочке уха в месте, где выделения подтекали из ушного канала.
Оба варианта: ушной канал ярко-красный, опухший и наполнен органическими остатками; барабанная перепонка выглядит здоровой.
Только обследование врачом
Хронические выделения (продолжительностью более 6 недель)
Выделения, как правило, кровянистые, умеренная боль
Иногда врач может увидеть нарост в ушном канале
Обычно у пожилых людей
Удаление и исследование (биопсия) ткани из уха
Обычно КТ или МРТ
Инфекции уха в прошлом и, как правило, перфорация барабанной перепонки и/или холестеатома
Боль слабее, чем при наружном отите
Неестественный вид барабанной перепонки (выявляется во время осмотра)
Иногда только обследование врачом
Обычно посев образца выделений из уха
При подозрении на холестеатому — МРТ
Обычно у детей
Наполненные гноем (гнойные) выделения с неприятным запахом
Инородные тела, как правило, видны при осмотре. В некоторых случаях осмотреть ухо мешает отек и/или выделения
Только обследование врачом
Часто лихорадка, недолеченный средний отит в прошлом
Покраснение, боль при надавливании в области сосцевидного отростка
Обычно только обследование врачом
В некоторых случаях КТ
Обычно люди, страдающие иммунодефицитом или диабетом
Хроническая сильная боль
Отек и болезненность вокруг уха, патологическая ткань в ушном канале
Иногда слабость лицевых мышц на пораженной стороне
компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ).
Обычно посев
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.