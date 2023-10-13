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Некоторые причины и особенности отореи (выделений из уха)

Причина

Распространенные признаки*

Диагностический подход

Кратковременные выделения (продолжительностью менее 6 недель)

Острый средний отит с перфорированной барабанной перепонкой

Сильная боль в ухе резко утихает, когда из уха появляются густые беловатые выделения

Только обследование врачом

Хронический средний отит (с обострениями)

Наличие перфорации барабанной перепонки и/или холестеатомы (доброкачественные новообразования клеток кожи в среднем ухе) в прошлом, выделения из уха в прошлом

Неестественный вид барабанной перепонки (выявляется во время осмотра)

Иногда только обследование врачом

Иногда КТ высокого разрешения височной кости

Утечка спинномозговой жидкости в результате тяжелой травмы головы или нейрохирургического вмешательства в недавнем прошлом

Очевидная травма головы или нейрохирургическое вмешательство в недавнем прошлом

Жидкость может быть прозрачной или кровянистой

Визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ) головы, включая основание черепа, или магнитно-резонансная томография (МРТ) с гадолинием

Наружный отит (инфекционный или аллергический)

Инфекционный: часто после купания или травмы; сильная боль (усиливается, если потянуть за ухо).

Аллергический: часто после использования ушных капель; зуд (сильный) и покраснение, боль слабее, чем при инфекционном отите;

обычно сыпь на мочке уха в месте, где выделения подтекали из ушного канала.

Оба варианта: ушной канал ярко-красный, опухший и наполнен органическими остатками; барабанная перепонка выглядит здоровой.

Только обследование врачом

Хронические выделения (продолжительностью более 6 недель)

Рак ушного канала

Выделения, как правило, кровянистые, умеренная боль

Иногда врач может увидеть нарост в ушном канале

Обычно у пожилых людей

Удаление и исследование (биопсия) ткани из уха

Обычно КТ или МРТ

Хронический средний отит

Инфекции уха в прошлом и, как правило, перфорация барабанной перепонки и/или холестеатома

Боль слабее, чем при наружном отите

Неестественный вид барабанной перепонки (выявляется во время осмотра)

Иногда только обследование врачом

Обычно посев образца выделений из уха

При подозрении на холестеатому — МРТ

Инородные тела

Обычно у детей

Наполненные гноем (гнойные) выделения с неприятным запахом

Инородные тела, как правило, видны при осмотре. В некоторых случаях осмотреть ухо мешает отек и/или выделения

Только обследование врачом

Мастоидит

Часто лихорадка, недолеченный средний отит в прошлом

Покраснение, боль при надавливании в области сосцевидного отростка

Обычно только обследование врачом

В некоторых случаях КТ

Некротизирующий наружный отит

Обычно люди, страдающие иммунодефицитом или диабетом

Хроническая сильная боль

Отек и болезненность вокруг уха, патологическая ткань в ушном канале

Иногда слабость лицевых мышц на пораженной стороне

компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Обычно посев

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.

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