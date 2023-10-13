Некоторые причины и особенности кашля у детей
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Острый кашель (продолжительностью менее 4 недель)
Вначале симптомы простуды
Свистящие хрипы и, при тяжелом бронхиолите, учащенное и затрудненное дыхание с раздувающимися ноздрями
Возможно, рвота после кашля
Обычно у младенцев до 24 месяцев, чаще всего в возрасте 3-6 месяцев
Обследование врачом
Иногда проводится рентгенологическое исследование органов грудной клетки и исследование слизи из носа (берется тампоном) для идентификации вируса
Повышение температуры тела, кашель, насморк, учащенное дыхание, боль в горле, озноб, головная боль, потеря вкуса или обоняния, рвота, диарея, боль в животе, сыпь, покраснение глаз
Особенно если есть случаи заболевания в общине
Иногда исследование с использованием мазка из носа
Иногда рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Вначале симптомы простуды
Частый лающий кашель (ухудшается ночью), а при тяжелом остром крупе — громкий свистящий шум при вдохе (стридор) и учащенное дыхание с раздувающимися ноздрями
Обычно у детей от 6 месяцев до 3 лет
Обследование врачом
Иногда проводится рентгенологическое исследование шеи и органов грудной клетки
Посторонний предмет в трахее или более крупных дыхательных путях легких (бронхах)
Кашель и удушье, начинающееся внезапно
Изначально без повышенной температуры
Без симптомов простуды
Обычно у детей от 6 месяцев до 6 лет
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
иногда бронхоскопия.
Коклюш (судорожный кашель)
Легкие симптомы, напоминающие простуду, в течение 1-2 недель с последующими приступами кашля
Младенцы: приступы кашля, которые могут сопровождаться посинением губ или кожи (цианоз), рвотой после кашля или остановкой дыхания (апноэ)
Дети старшего возраста: приступы кашля, за которыми может следовать протяжный высокий звук (лающий кашель)
Кашель, который может продолжаться в течение нескольких недель
Исследование образца слизи, взятой из носа
Обычно повышенная температура
Иногда свистящие хрипы, одышка и боль в груди
Кашель, иногда продуктивный
Обследование врачом
Часто рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Кашель при засыпании и утром при пробуждении
Иногда хронические выделения из носа
Обследование врачом
Иногда КТ околоносовых пазух
Воспаление верхних дыхательных путей (наиболее распространено)
Насморк и заложенный нос
Возможно, повышение температуры и боль в горле
Возможно, маленькие безболезненные опухшие лимфатические узлы в области шеи
Обследование врачом
Хронический кашель † (продолжительностью 4 недели или больше)
Периодические приступы кашля в ответ на триггерный фактор (например, пыльцу или другие аллергены), холодный воздух или физические упражнения
Кашель ночью
Иногда члены семьи, страдающие астмой
Обследование врачом
Лечение препаратами от астмы в попытке снять симптомы
Дыхательные тесты для оценки функции легких (анализы легочной функции)
Врожденные пороки, затрагивающие легкие
Несколько случаев пневмонии в той же части легких
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Иногда КТ или МРТ
Врожденные пороки, затрагивающие трахею и/или пищевод
Зависит от порока
Обычно у новорожденных или детей до года
Если трахея не развилась нормально, возможен громкий свистящий шум на вдохе (стридор) или лающий кашель и затрудненное дыхание
При наличии аномального соединения между трахеей и пищеводом (трахеопищеводный свищ), кашель или затрудненное дыхание при кормлении и частые рецидивы пневмонии
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Иногда бронхоскопия и эндоскопия
Иногда КТ или МРТ
Закупорка кишечника густыми выделениями (мекониевая непроходимость кишечника), обнаруженная вскоре после рождения
Частые эпизоды пневмонии и/или синусита
Нарушение роста (замедление прибавки в весе)
Увеличение кончиков пальцев или изменение угла ногтевого ложа (утолщение концевых фаланг пальцев) и посинение ногтевых пластин
Анализ пота
Возможен генетический анализ для подтверждения диагноза
Посторонний предмет в легких или дыхательных путях
Кашель и удушье, начавшееся внезапно
Удушье прекращается, но кашель сохраняется или постепенно ухудшается в течение нескольких недель
Возможно, повышенная температура
Без симптомов простуды
Обычно у детей от 6 месяцев до 6 лет
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки на выдохе и вдохе
бронхоскопия;
Младенцы: беспокойность, срыгивание после кормления, выгибание спины или плач после кормления, кашель в положении лежа
медленный набор веса;
Дети старшего возраста и подростки: Боль в груди или изжога после еды и в положении лежа, а также, возможно, свистящие хрипы, охриплость голоса, тошнота и регургитация (отрыжка)
Кашель, который часто усиливается ночью
Обследование врачом
Младенцы: иногда рентгенография верхних отделов пищеварительного тракта после перорального приема бария для определения структурных аномалий
Лечение блокаторами гистамина-2 (Н2) (если симптомы исчезают, причиной, вероятно, является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь)
Иногда анализ кислотности или оценка эпизодов гастроэзофагеального рефлюкса (с помощью зонда для оценки кислотности) или рентгенография после перорального приема молочной смеси (оценка эвакуации содержимого желудка) для определения частоты и тяжести приступов рефлюкса
Дети старшего возраста: лечение блокаторами H2-рецепторов или ингибиторами протонной помпы для снятия симптомов
Возможно, эндоскопия
Постназальный синдром
Головная боль, зуд в глазах, несильная боль в горле, особенно по утрам, кашель ночью и при пробуждении
Аллергии в анамнезе
Лечение антигистаминным или кортикостероидным назальным спреем (если симптомы снимаются, причиной является аллергия)
Возможно, рентгенография или КТ придаточных пазух носа
Психогенный кашель или кашель по привычке
Может развиться у детей под воздействием холода или другого раздражителя дыхательных путей
Частый (примерно каждые 2-3 секунды), резкий или грубый кашель при пробуждении, который может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев
Кашель, который полностью прекращается, когда ребенок засыпает
Отсутствие повышенной температуры или других симптомов
Обследование врачом
Иногда рентгенологическое исследование органов грудной клетки для поиска других причин
Недавний контакт с инфицированным человеком
Обычно ослабленная иммунная система (иммунная недостаточность)
Иногда повышенная температура, ночная потливость, озноб и потеря веса
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Туберкулиновая кожная проба или анализ крови
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Детей с расстройствами, вызывающими хронический кашель, можно показывать врачу и до истечения 4 недель. При первичном осмотре ребенка с хроническим кашлем сначала всегда проводится рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.