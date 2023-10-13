Некоторые причины и особенности дневного недержания у детей
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Полностью не опорожняющийся мочевой пузырь (нейрогенный мочевой пузырь) из-за порока развития спинного мозга или нервной системы.
Очевидные аномалии позвоночника, ямочка или пучок волос в нижней части спины, слабость и снижение чувствительности в ногах и ступнях
Рентгенологическое исследование нижней части спины
В некоторых случаях МРТ позвоночника
УЗИ почек и мочевого пузыря
Исследования потока мочи и давления в мочевом пузыре (уродинамические исследования)
Анатомическая аномалия (например, неправильное размещение мочеточника у девочек)
Полное удержание днем отсутствует
У девочек: дневное и ночное недержание мочи, история нормального мочеиспускания, но при постоянно влажном нижнем белье и выделения из влагалища
Возможная история инфекций мочевыводящих путей и прочих аномалий мочевых путей
Визуализирующие исследования почек и мочеточников, включая ультразвуковое исследование почек
КТ брюшной полости и органов малого таза или МРТ мочевыводящих путей
В некоторых случаях цистоуретрография при мочеиспускании (рентгенологическое исследование, проводимое до, во время и после мочеиспускания)
Переполненный мочевой пузырь
Выжидание до последней минуты, чтобы помочиться
Распространено среди детей дошкольного возраста, когда они поглощены игрой
Вопросы о том, когда происходит недержание
Запись времени, частоты и объема мочи в журнале (дневник мочеиспускания)
Попадание мочи во влагалище (уретровагинальный рефлюкс или вагинальное мочеиспускание)
Подтекание в положении стоя после мочеиспускания
Только обследование врачом
Нечастые, твердой консистенции, в виде овечьего кала или очень объемные дефекации
Преходящий дискомфорт в животе
Зачастую у детей, рацион которых способствует возникновению запора (например, чрезмерное употребление молока и молочных продуктов при недостатке фруктов и овощей)
Обычно только обследование врачом
В некоторых случаях рентгенография брюшной полости
Запись времени, частоты и объема стула в журнале (дневник стула)
Нарушения мочеиспускания, потому что мышцы, выталкивающие мочу из мочевого пузыря (мышцы мочевого пузыря и сфинктер мочевого пузыря), работают несогласованно
В некоторых случаях недержание стула и частые инфекции мочевыводящих путей
Возможно дневное и ночное недержание
Исследования потока мочи
В некоторых случаях цистоуретрография при мочеиспускании (рентгенография до, во время и после мочеиспускания)
УЗИ почек и мочевого пузыря
Недержание мочи при смехе
Мочеиспускание при смехе, почти исключительно у девочек
При прочих обстоятельствах совершенно нормальное мочеиспускание
Только обследование врачом
Повышенный диурез, у которого может быть много причин, например:
Зависит от расстройства
При сахарном диабете анализ мочи на глюкозу (сахар) и кетоны и/или анализ крови
При несахарном диабете или серповидноклеточной анемии анализы крови
Сверхактивный мочевой пузырь
Позывы к немедленному мочеиспусканию (ключевой момент для диагностики)
Частые позывы к мочеиспусканию в течение дня и ночи
Иногда дети используют искусственное удержание или неестественные позы (например, дети могут садиться на корточки)
Обследование врачом
Иногда проводятся исследования потока мочи, уродинамические исследования, ведется дневник мочеиспускания
Проблемы со сном или проблемы в школе (например, хулиганство или плохие оценки)
Неподобающее или сексуализированное поведение, депрессия, необычный интерес ко всему, связанному с сексом, или уклонение от подобных вещей и неуместные для возраста знания о сексе
Обследование экспертами по сексуальному насилию
Стресс‡
Проблемы в школе, социальная изоляция или проблемы, стресс в семье (например, развод или разъезд родителей)
Только обследование врачом
Боль при мочеиспускании, кровь в моче, необходимость часто мочиться, ощущение необходимости срочно помочиться
В некоторых случаях повышенная температура, боль в животе и/или в спине
Посев мочи и анализ мочи
Если результаты посева мочи и анализа мочи являются положительными, особенно если подозревается инфекция почек, возможно проведение ультразвукового исследования и цистоуретрографии при мочеиспускании (рентгенологическое исследование, проводимое до, во время и после мочеиспускания)
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Как правило, диабет не вызывает недержания, пока уровень сахара (глюкозы) в крови не становится достаточно высоким, чтобы глюкоза попадала в мочу.
‡ Стресс является причиной в первую очередь тогда, когда недержание появляется внезапно.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.